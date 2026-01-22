$!Aprueba Cabildo de Mazatlán pensión por invalidez a policía municipal tras varios años de lucha

Tras varios años de lucha para ello, el Cabildo de Mazatlán aprobó este jueves otorgar pensión por invalidez a la policía municipal Adiley Shailín Navarro Durán, quien resultó lesionada en cumplimiento del servicio la madrugada del 23 de febrero del 2020.

Pese a que las lesiones que sufrió ya no le permitían cumplir con su labor, el Gobierno de Mazatlán no le otorgaba la pensión por invalidez, por lo que inició una lucha para lograrlo y entre las acciones que emprendió, en julio del 2025, junto con la también policía municipal Karen Yamileth Guadalupe Garzón Gárate, que también resultó lesionada en cumplimiento del servicio en el 2020, presentaron por ello una queja ante la Visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el sur del Estado.

Navarro Durán resultó lesionada cerca de las 1:10 horas del 23 de febrero cuando el chasis de la patrulla en la que viajaban 23 policías pegó con el pavimento por el peso que la unidad llevaba.

Garzó Gárate resultó lesionada al atender un reporte de arrancones en el 2020 en la Avenida José Luis “Peche” Rice, al ser atropellada por una motocicleta.

Este jueves en la sesión ordinaria de Cabildo se aprobó la pensión por invalidez de Navarro Durán en un paquete presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social donde también se aprobó la jubilación laboral de seis trabajadoras y trabajadores del Gobierno de Mazatlán, dos pensiones a trabajadores por edad avanzada y dos pensiones por invalidez, una de ellas la de Navarro.

De la solicitud de pensión por invalidez de Garzón Gárate no se ha dado a conocer si ya se llegó o no a un dictamen definitivo.

En la sesión ordinaria de este jueves la regidora Maribel Chollet Morán, expresó que este día a Navarro Durán se le hizo justicia.