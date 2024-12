Aprueba Cabildo de Mazatlán presupuesto de $3,366 millones para 2025

Durante la Sesión Extraordinaria de Cabildo de este viernes, la mayoría regidores, la Síndica Procuradora, Minerva Osuna, y la Presidenta Municipal, Estrella Palacios, aprobaron un total de 3 mil 366 millones 830 mil 199 de pesos para el presupuesto de Egresos del municipio durante el año 2025.

El dictamen propuesto por la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Mazatlán, fue aprobado con 12 votos a favor y dos en contra, con lo que Gobierno Municipal ya cuenta con el presupuesto llevar a cabo sus apoyos sociales, obras y rehabilitación durante el próximo año.

Entre lo anunciado dentro del presupuesto del Municipio destacan los 5 millones de pesos para apoyos sociales a Escuela en Educación básica, 20 millones de pesos para continuar con el programa de ‘Mazatlán Brilla’ y la compra de patrullas nuevas para la Policía Municipal, con lo que se busca tener un mayor alcance de proximidad social y cumplir con la función preventiva.

En la lectura del dictamen se dio a conocer que Servicios Personales recibirá un total de Mil 587 millones, 548 mil 389 pesos, mientras que Servicios Generales tendrá un monto de 493 millones 261 mil 873 pesos. La inversión Pública recibirá 335 millones 738 mil 321 pesos; en tanto, lo destinado a Deuda Pública será de 136 millones 69 mil 786 pesos.

Por su parte, el presupuesto para Materiales y Suministros es 354 millones 334 mil 317 pesos; ‘Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas’ contarán con 382 millones 352 mil 533 pesos; Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles tendrá su presupuesto con cifras de 77 millones, 525 mil pesos.

EN DESACUERDO CON LA APROBACIÓN

La regidora Wendy Barajas (Dirigente Estatal del PAN), y el regidor Felipe Parada fueron los únicos en la sesión de Cabildo que votaron el contra del dictamen y la aprobación de los más de 3 mil 366 millones de pesos como presupuesto de Egresos para el municipio en el año 2025.

Barajas tomó la palabra y externó su desacuerdo al considerar que el documento discutido no fue socializado en tiempo, además de que no contó con el análisis requerido. Asegura que recibieron el papel solo tres horas antes de la Sesión, lo que no les permitió saber si está alienado con las necesidades de la población y las prioridades del municipio.

OTROS DICTAMEN ES APROBADOS

Durante la Sesión Extraordinaria también se aprobó el dictamen a la solicitud que hacen los organismos de Canaco, Acetem, Canirac, Cadena Oxxo, Súper Kiosco y algunas cerveceras, para el trámite de ampliación de horarios regulares de licencias de alcoholes de negocios dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en Mazatlán, durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2025.

Asimismo, se aprobó de manera unánime el dictamen para la expedición de cartas de opinión favorable, de los negocios dedicados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.