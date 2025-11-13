Aprueba Cabildo de Mazatlán reasignación de $30.4 millones; $15 millones, para el Hospital Municipal

El Cabildo de Mazatlán aprobó por unanimidad la reasignación de 30 millones 446 mil 904 pesos de áreas que no han utilizado estos recursos del Presupuesto de Egresos 2025 a otros rubros donde se requieren, de ellos 15 millones son para el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”.

”Se autorice por parte del pleno del H. Cabildo Municipal a la Tesorería Municipal a efecto de que esta lleve a cabo la reasignación presupuestal por la cantidad de 30 millones 446 mil 904 pesos a los diversos clasificadores por objeto del gasto del Presupuesto de Egresos del Municipio de Mazatlán para el ejercicio fiscal del año 2025 en los conceptos partidas a reasignación, presupuesto, importe, rubro disponible para reasignar presupuesto en corte mencionados en el considerando 13 del presente dictamen”, expuso el Regidor Jesser Yael Martínez Otero.

El coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo de Mazatlán agregó al exponer el punto de acuerdo que en caso de su aprobación el Cabildo autorice al Tesorero Municipal para que realice los ajustes presupuestales señalados.

Ya en entrevista Martínez Otero expresó que los 15 millones de pesos reasignados al Hospital Municipal son para pagos de servicios que han brindado otros hospitales en situaciones especiales como cuando algún policía resulta herido en cumplimiento de su deber se le lleva a algún hospital privado para que se le brinde la atención médica correspondiente que requiere de urgencia.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez expresó que el área de quirófano del Hospital Municipal está ya a punto de funcionar.

”Estamos en estos días ya por dar el arranque, tenemos ya los permisos porque no se contaban con ellos, ya tenemos los permisos de Coepris (Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios) y en estos días ya les anunciaremos para que ya esté totalmente en funciones, es importantísimo tenerlo listo porque justamente va ser un gran ahorro para nosotros”, añadió en entrevista.

”También decirles que tenemos un convenio con el Hospital General a través del IMSS Bienestar que también podemos hacer operaciones, este es un convenio nuevo que acabamos de firmar y eso también es muy bueno para las arcas del Municipio”.

Recordó que tras su rehabilitación en la administración municipal pasada, en el actual Gobierno Municipal se han hecho reparaciones mínimas en el área de Quirófano de dicho hospital sobre todo en cuestiones de alumbrado y de las que se tienen que tener para seguir la norma que se marca a través de Coepris, se está cumpliendo.

”Y en estos días ya está casi listo, son algunos detalles mínimos que se están cambiando para poder ya hacer las operaciones ahí en los quirófanos”.

Precisó que en la reasignación de recursos para dicho hospital es para dar el servicio en cuanto a medicinas y a operaciones y a todos los afiliados a dicho hospital se les está brindando la atención que se necesita.

”Esta reasignación obviamente se está de rubros donde no se está utilizando ese recurso, es de donde se toma ese dinero para hacer los ajustes necesarios, mayormente viene el recurso del rubro que teníamos destinado para demandas del Ayuntamiento, hemos estado trabajando en la coordinación de Jurídicos arduamente para poder contestar esas demandas en tiempo y forma y poder aprovechar ese recurso en otras áreas que lo requiere la población como lo son infraestructura o como lo son en este caso medicamentos, servicios de salud”, continuó.

También se asignaron recursos para paramunicipales como el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, entre otras dependencias, se dio a conocer.