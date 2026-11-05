Mazatlán
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Impuestos

Aprueba Cabildo descuentos de hasta el 100% en multas y recargos municipales

Los beneficios estarán vigentes del 10 de noviembre al 31 de diciembre e incluyen predial, comercio, mercados, licencias de alcoholes y uso de espacios públicos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/11/2026 18:58
05/11/2026 18:58

MAZATLÁN._ El Cabildo de Mazatlán aprobó por unanimidad un programa de descuentos de hasta el 100 por ciento en multas y recargos de contribuciones municipales, con el propósito de facilitar a las familias y al sector comercial la regularización de sus adeudos antes de concluir el año.

La autorización se dio durante la sesión extraordinaria número 37, encabezada por la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez.

A través de un comunicado, se informó que el acuerdo establece que los beneficios se aplicarán en dos etapas.

La primera estará vigente del 10 de noviembre al 9 de diciembre, con descuentos de hasta el 100 por ciento en multas y recargos del impuesto predial, recolección de basura a establecimientos comerciales, industriales y de servicios, derechos de mercados municipales, licencias de alcoholes y uso de piso en la vía pública y sitios públicos, incluidos taxis y estacionamientos.

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En una segunda etapa, del 10 al 31 de diciembre, se aplicarán descuentos de hasta el 50 por ciento en esos mismos conceptos, lo que permitirá a los contribuyentes contar con un periodo adicional para regularizar sus pagos.

El programa también contempla descuentos de hasta el 50 por ciento en multas de tránsito, comercio y ecología, así como en multas y recargos del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles.

Estos beneficios estarán disponibles del 10 de noviembre al 9 de diciembre de 2026.

Con esta medida, el Gobierno Municipal ofrece alternativas para reducir los cargos acumulados y facilitar que las y los contribuyentes se pongan al corriente en sus obligaciones fiscales.

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