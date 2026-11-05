$!Aprueba Cabildo descuentos de hasta el 100% en multas y recargos municipales

MAZATLÁN._ El Cabildo de Mazatlán aprobó por unanimidad un programa de descuentos de hasta el 100 por ciento en multas y recargos de contribuciones municipales, con el propósito de facilitar a las familias y al sector comercial la regularización de sus adeudos antes de concluir el año.

La autorización se dio durante la sesión extraordinaria número 37, encabezada por la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez.

A través de un comunicado, se informó que el acuerdo establece que los beneficios se aplicarán en dos etapas.

La primera estará vigente del 10 de noviembre al 9 de diciembre, con descuentos de hasta el 100 por ciento en multas y recargos del impuesto predial, recolección de basura a establecimientos comerciales, industriales y de servicios, derechos de mercados municipales, licencias de alcoholes y uso de piso en la vía pública y sitios públicos, incluidos taxis y estacionamientos.