Aprueba Cabildo exhorto a Hacienda y CFE para que amplíe a abril tarifa 1-F y tarifas de verano en Sinaloa

El Cabildo aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para que el Ayuntamiento de Mazatlán exhorte a la Secretaría de Hacienda y a la CFE para que se fortalezcan y amplíen a abril los beneficios de la tarifa 1-F y de los subsidios de verano aplicados a Sinaloa considerando las condiciones climáticas extremas que prevalecen en la región y el impacto económico que representan los altos costos de energía eléctrica para las familias sinaloenses.

Al presentar el respectivo punto de acuerdo en la sesión ordinaria realizada este jueves, el Regidor por el PAN Felipe Alberto Parada Valdivia pidió que el Ayuntamiento de Mazatlán exhorte respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen una revisión técnica, financiera y social de las tarifas eléctricas aplicables al municipio de Mazatlán y al estado de Sinaloa.

“Segundo: Que el Ayuntamiento de Mazatlán exhorte respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad para que se fortalezca y amplíe al mes de abril los beneficios de la tarifa 1-F y de los subsidios de verano aplicables a Sinaloa considerando las condiciones climáticas extremas que prevalecen en la región y el impacto económico que representan los altos costos de energía eléctrica para las familias sinaloenses”, añadió.

También solicitó que se remita este punto de acuerdo a ambas dependencias federales, al Gobierno y al Congreso del Estado de Sinaloa para los efectos conducentes:

Tras diversas intervenciones a favor del punto de acuerdo ya que en Sinaloa prevalecen altas temperaturas al igual que en Sonora o Baja California donde prevalecen durante todo el año y se aplica la tarifa 1-F de consumo de energía eléctrica para uso doméstico, sería de gran ayuda que también se aplicaran en esta entidad porque al pasar el consumo del kilowatt se cobra excesivamente hasta cuatro o cinco veces más y ésto se está reflejando en los recibos de cobro.

“Pugnar a través de la Cámara de Diputados y Senadores del Estado que exista una comisión permanente ante la Comisión Federal de Electricidad que considere a Sinaloa con la tarifa 1-F así como lo tienen los estados ya mencionados y tercero: un apoyo solidario y económico si se puede, con las familias afectadas del municipio”, dijo la Regidora Claudia Luna,

“En conclusión, se debe hacer un comunicado efectivo a las familias de la metodología de cobro de parte de la Comisión Federal de Electricidad y aclarar dudas que se tengan también”.

Las regidoras Wendy Liliana Barajas Cortés y Maribel Chiollet Morán también se pronunciaron a favor de este punto de acuerdo porque en los últimos días se ha visto cómo muchas personas se han manifestado en las instalaciones de la CFE, en las del Servicio de Administración Tributaria y entre otros,que en medio de su desesperación y hasta llegar al punto lágrimas por los cobros excesivos y hasta les han cortado el servicio de luz.

La Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, expresó que la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, está haciendo las gestiones necesarias ante el Gobierno federal y las instituciones correspondientes para que se pueda hacer el trabajo necesario para que se apruebe más adelante para la población.

“Y comentarles que el día de hoy a las 12:00 horas en la oficina del Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, darán puntual seguimiento a las demandas (de cobros excesivos) el Secretario, la Profeco y la CFE en una mesa de trabajo que ha sido instalada para esos fines”, añadió palacios Domínguez.