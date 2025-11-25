$!Aprueba Cabildo Ley de Ingresos 2026 del Ayuntamiento de Mazatlán por $3,473 millones de pesos

En la sesión extraordinaria 24, realizada cerca de las 12:00 horas, también se aprobó remitir dicha iniciativa al Congreso del Estado de Sinaloa para el trámite correspondiente.

“El incremento con respecto a la Ley de Ingresos 2025 es de 114 millones 740 mil 931 pesos, lo que representa un incremento aproximado del 3.4 por ciento”, precisó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez tras la aprobación de la iniciativa.

De manera unánime de los presentes, el Cabildo aprobó este martes la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Mazatlán para el ejercicio fiscal del 2026 por 3 mil 473 millones 473 mil 186 pesos.

“Este aumento es un aumento responsable y se basa en la actualización de los valores catastrales aprobados por el Congreso del Estado, no se crearon nuevos impuestos manteniendo el compromiso de no afectar la economía de las familias mazatlecas”, reiteró Palacios Domínguez con relación a la Ley de Ingresos 2025 que fue de 3 mil 359 millones de pesos aproximadamente.

“Estamos ahorita en plazo para presentar esta Ley de Ingresos 2026 al Congreso del Estado, que ellos harán lo pertinente para más adelante crearla a lo que es el presupuesto global del 2026 del Estado de Sinaloa”.

La Presidenta Municipal agregó que se está cerrando el año con finanzas sanas, se inició esta administración con un préstamo para pagar aguinaldos en el 2025, el cual ya fue pagado en su totalidad hace algunos meses y actualmente se están haciendo campañas del Buen Fin para tener mayor recaudación, se ha estado cumpliendo con las metas que se tienen trazadas en el Plan Municipal de Desarrollo se están superando, lo que genera confianza para que las familias mazatlecas sigan pagando sus impuestos.

Reiteró la invitación a la población para que se acerque y aproveche las promociones en el de pago de impuestos por el Buen Fin, que concluirán el 10 de diciembre.

“Y decirles que estoy agradecida con todos los integrantes de este Cabildo porque fue aprobado por unanimidad de los presentes esta Ley de Ingresos 2026, que es una Ley de Ingresos muy realista, muy responsable en la que estamos nosotros proyectando que esta recaudación que tengamos sea ejecutada de la mejor manera posible, de manera eficiente y siempre poniendo al centro las necesidades que se tienen de los mazatlecos”, continuó.

“Agradecemos a todos los mazatlecos que son muy buenos para pagar puntualmente con todo lo que marca la ley y bueno, en este Gobierno vamos a seguir priorizando las obras más necesarias para nuestra gente, que les adelanto que en la Ley de Egresos vamos a estar dando paso a todo lo que necesita la gente, que nos piden mucho que es obra pública, pavimentación, seguridad, drenajes y obras importantes que necesita nuestro municipio”.

Reiteró que la Ley de Egresos 2026 se estará sometiendo a votación próximamente, se está todavía en tiempo y forma.

“Y muy agradecida con todas las regidoras, regidores, con la Síndica Procuradora, con el Secretario del Ayuntamiento que todos trabajamos en equipo siempre por el bienestar de todos, en este caso por el bienestar de las y los mazatlecos”, recalcó.