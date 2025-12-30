Aprueba Cabildo Presupuesto de Egresos 2026 para Mazatlán por $ 3,473 millones

Para el ejercicio fiscal 2026 el Municipal de Mazatlán tendrá un Presupuesto de Egresos de 3 mil 473 millones 855 mil 186 pesos que serán destinados principalmente para seguridad y obras como pavimentación, agua potable y drenaje, además contempla proyectos estratégicos como el Relleno Sanitario, un nuevo Panteón Municipal y un Centro de Cuidado del Bienestar Animal.

Este Presupuesto de Egresos aprobado por unanimidad la tarde de este martes en la sesión extraordinaria 26 del Cabildo, representa un incremento del 3.17 por ciento con relación al Presupuesto de Egresos 2025, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Acabamos de aprobar el Presupuesto de Egresos 2026, es un presupuesto racional, ordenado y sobre todo realista, quiero compartirles que estamos adaptando todo a las necesidades de los mazatlecos, estamos poniendo énfasis en obras con sentido social sobre todo en pavimentación, agua, drenaje, en servicios públicos, en seguridad y también en acciones de bienestar que van a ser de beneficio para las y los mazatlecos”, agregó Palacios Domínguez en entrevista.

“Quiero destacar que este año 2026 vamos a tener casi 54 millones de pesos más de aumento para obras en cuanto a pavimento, agua y drenaje, en cuanto se refiere al presupuesto de Seguridad se está aumentando casi un 10 por ciento más, son 108.3 millones de pesos más, esto en cuestiones de nivelaciones salariales a policías que ganaban menos de 18 mil pesos, equipo táctico y dignificación de la tarea policial”.

Añadió que por primera vez se están poniendo apoyos específicos destinados a ganadería y pesca y se mantiene el apoyo del Programa de Peso a Peso del Bienestar con 9 millones de pesos.

“También debo decirles que este Presupuesto de Egresos 2026 contempla un aumento salarial para los sindicalizados es de un 5 por ciento, para los trabajadores sindicalizados que tienen un salario mínimo es de un 13 por ciento y para el resto de trabajadores de confianza hay un aumento salarial de un 3 por ciento, estos son digamos los principales rubros que se están contemplando en este Presupuesto 2026”, reiteró.

“Y también quiero comentarles que hay proyectos estratégicos muy importantes que estamos contemplando en este Presupuesto de Egresos, uno de ellos es el Relleno Sanitario, otro de ellos es también buscar tener un Panteón Municipal nuevo y otro de ellos es la rehabilitación o en su caso la creación de un nuevo Centro de Cuidado de Bienestar Animal”.

En la entrevista tras la sesión donde el coordinador de la Comisión de Hacienda, Regidor Jesser Yael Martínez Sotero presentó el dictamen de dicho Presupuesto para su votación ante el Cabildo en pleno, la Presidenta Municipal recalcó que se va hacer énfasis en el 2026 en acciones de bienestar en todos los rincones del municipio tanto en zona urbana como rural, pues se está buscando que sea bien ejecutado y como es el 2025 terminar el 2026 con finanzas sanas, con todos los pagos a los trabajadores, incluso algunas metas se están sobrepasando.

Tras agradecer a todos los integrantes del Cabildo, al Secretario del Ayuntamiento y al Tesorero Municipal precisó que con relación al 2025 el Presupuesto de Egresos 2026 presenta un incremento del 3.17 por ciento, es decir, 107 millones 24 mil 987 pesos.

“Este año 2026 la cifra total del Presupuesto de Egresos es de 3 mil 473 millones 855 mil 186 pesos, que eso es lo que tenemos para este año 2026 y como ustedes ya escucharon lo que estamos haciendo es poner al centro todas las necesidades que se tienen del Municipio de Mazatlán”, reiteró la Alcaldesa.

Palacios Domínguez precisó que se contempla una partida para la compra de terreno para el Relleno Sanitario de 20 millones de pesos y para el Panteón Municipal se contempla una partida especial en proyectos estratégicos de 10 millones de pesos.

”Este año 2026 también es muy importante seguir trabajando de la mano con nuestro Gobernador el doctor Rubén Rocha Moya, con nuestra Presidenta de la República la doctora Claudia Sheinbaum porque también yo siempre les he dicho que voy a seguir siendo una muy buena gestora para poder traer aquí proyectos que son muy necesarios para los mazatlecos”, continuó.

“Ya lo hemos estado viendo a lo largo de este 2025, obras que han beneficiado a los mazatlecos con movilidad, cárcamos pluviales, con subcolectores, con subcolectores, con el puente que está haciendo nuestra Presidenta, y bueno, el 2026 estoy segura que también tendremos proyectos y vamos a poder también gestionar ante el Estado y ante la Federación recursos públicos que podemos utilizar en proyectos que se tienen”.

Expresó que en el caso del Relleno Sanitario se podría hacer con conjunto con el Gobierno del Estado y se está en contacto con el Secretario de Bienestar a nivel estatal, Omar López, y se está recibiendo mucho apoyo de parte de él en el proyecto del Relleno Sanitario y también con la Federación.

“Es muy importante tener los estudios y que la factibilidad del proyecto sea viable cuando se realicen esos estudios, entonces es lo que estamos trabajando con Gobierno del Estado”, continuó sobre el Relleno Sanitario.

También dijo que en el 2025 se destinaron 367 millones de pesos lo que se destinó para 137 obras públicas y no solamente se hizo esa cantidad de obras, sino que se va cerrar el año con 180 obras públicas, además de que hubo obras extra gracias a la buena ejecución del presupuesto y muy bien administrado, así como obras de reencarpetado y drenaje, solamente en este último rubro fueron de alrededor de 33 millones de pesos y las de reencarpetado fueron de arriba de 20 millones de pesos.

Además precisó que en el Presupuesto de Egresos 2025 se destinaron 120 millones de pesos para el pago de demandas perdidas por el Ayuntamiento de Mazatlán, pero nada más de ejerció el 30 por ciento de esos recursos y en el Presupuesto de Egresos 2026 se destinan para ese rubro 90 millones de pesos.

“El año pasado (2025) solamente se ejerció el 30 por ciento de lo presupuestado para este rubro, esto debido a la implementación de una estrategia jurídica para proteger el patrimonio de las y los mazatlecos, quiero también decirles que este año no hemos tenido demandas nuevas (excepto por la de desviación del Arroyo Jabalines), entonces ha sido una administración que hemos cuidado mucho ese tema para no estar generando problemas para las administraciones futuras”, subrayó.

“Es nuestro deber mantenerlo de esa manera y lo que hemos hecho en este Presupuesto de Egresos 2026 es buscar que esa proyección que se tiene del recurso público sea utilizado de la manera más eficiente, este año se destinó 90 millones de pesos para demandas y estaremos también con la misma estrategia jurídica que hicimos el año pasado (2025) para poder estar contestando puntualmente y también obviamente buscando el beneficio de las arcas del Municipio”.