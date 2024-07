MAZATLÁN._ Con la advertencia de que sea la última vez que así se hace y que se proceda legalmente contra quienes hayan hecho mal manejo de los recursos de esa paramunicipal, el Cabildo aprobó este jueves transferir al Acuario Mazatlán en liquidación 3.7 millones de pesos como subsidio y/o apoyo al pago de pasivos y arrendamiento del área de estacionamiento de lo que fue ese atractivo turístico de la ciudad.

“En relación a la autorización que este otorgue a la Tesorería Municipal a efecto de transferir al organismo público descentralizado Acuario Mazatlán en liquidación la cantidad de 3 millones 780 mil 418.68 pesos, la cual será trasladada como subsidio y/o apoyo al pago de pasivos, arrendamiento del área de estacionamiento frente al antiguo Acuario por los períodos comprendidos a los años 2022, 2023, hasta el 31 de octubre de 2024”, expuso el Regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde.

El coordinador de la comisión citada agregó que dicha cantidad será tomada del rubro de Honorarios Profesionales y será aplicada en el pago del contrato de arrendamiento en el área del estacionamiento frente al antiguo Acuario por los periodos mencionados.

Previo a la aprobación por 12 de los integrantes del cabildo y dos abstenciones, el Regidor panista Martín Pérez Torres cuestionó el por qué dichos recursos no se toman de lo que se recibe del arrendamiento de las instalaciones del antiguo Acuario y del 4 por ciento de taquillas del nuevo Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés que recibe el Ayuntamiento, además de preguntar cuántos son los ingresos que se obtienen del mismo estacionamiento en mención y por la operación de los locales comerciales en esa zona.

“Es que hablar de transferirle al Acuario la verdad es quisquilloso honestamente, entiendo que hay una responsabilidad y no la puedes eludir, la responsabilidad de poder cumplir el contrato, pues ya nosotros somos el responsable de lo que queda del Acuario (antiguo) y hay que cumplir ese contrato, lo entiendo perfectamente bien y si no se cumple puede ser que derive en demanda o puede ser que derive en no sé qué”, añadió Pérez Torres.

“Pero también creo que en esa parte, así como lo hicieron o se dijo que se hizo con el tema de Nafta, una vez que se paga que se vaya contra los que resulten responsables, entiendo no debería de ser este Cabildo por pagar este monto, debería de ser quien contrató y quien no pagó en su momento y contra los que mal usaron el recurso del Acuario y sobre de ellos, y creo que esta vez es la enésima vez que hablo del tema y hasta ahorita no se ha dicho si se han presentado demandas o no, porque insisto, es quisquilloso, ah, otra lana para el Acuario”.

Al respecto el Regidor Alcaraz Conde dijo que los recursos que se reciben del nuevo Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés entran como un producto en general y se distribuyen hacia los diferentes rubros del Presupuesto de Egresos, no se tiene una cuenta particular para captar ese monto, pero parte de ellos se destinaron para mejoras del Parque Central, la mejora del Vivero, la barda perimetral, entre otras actividades de esa área.

“Los importes que el estacionamiento genera oscilan aproximadamente en 300 mil pesos entre los locales y la entrada de los automóviles, mensuales, y los ingresos que estamos recibiendo por parte del arrendamiento del propio edificio (del antiguo Acuario) y el 4 por ciento pues van a estar oscilando entre los 3, 3 millones y medio por mes, el 4 por ciento los llega trimestral y el arrendamiento por nos llega mensual, que se transfieren a 40 millones pasaditos al año”, continuó Alcaraz Conde.

Mientras que el Alcalde Édgar González Zataráin expresó que con este Cabildo con esta administración es donde se ha visto por lo menos que las cosas valen la pena a partir de que se acordó rentar las instalaciones del viejo Acuario y el 4 por ciento que en su momento se negoció del ingreso de las taquillas del nuevo Acuario, que fue una mala negociación, pero finalmente ya está.

“Y entre ambos, y quiero decirlo así, se ingresa más por el acuerdo que hicimos nosotros como Cabildo la renta del viejo Acuario que por el 4 por ciento, nosotros recibimos por esta cantidad de la renta del Acuario 2 millones 300 mil pesos mensual contantes y sonantes, y del otro 4 por ciento en promedio un millón de pesos, un millón 200 mil pesos al mes, menos, caso la mitad o la mitad podemos decir, de tal manera que en conjunto se tienen más de 3 millones mensuales y al término del año pues una cantidad bastante buena para el Municipio”, expresó González Zataráin.

Manifestó que el convenio por la renta del terreno del estacionamiento del anterior Acuario Mazatlán vence el próximo 31 de octubre con la anterior representación de ese sitio turístico y ahora será la próxima administración municipal quien decida si renueva ese contrato o no.

Con esta transferencia se liquidará el adeudo de lo correspondiente al pago del Predial de dicho estacionamiento como lo había acordado quien estaba al frente del anterior Acuario y se finiquitará la figura del Acuario Mazatlán en Liquidación y al personal que aún labora en esa figura legal que aún está para que se liquiden los pasivos que aún quedan como algunos vehículos.

Por su parte la Síndico Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, recordó que esa instancia ya revisó lo que fue el anterior Acuario y posteriormente ya se presentaron denuncias tanto al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán como a la Auditoría Superior del Estado, denuncias que están en proceso.

“Si ustedes recordarán algo delicado que encontró la Sindicatura, porque posteriormente entró el Órgano Interno de Control a hacer auditorías sobre las cuestiones financieras, pero cuando nosotros entramos lo más delicado fue ver el tema de que no se llevaban procesos adecuados en los ingresos de taquilla, en los ingresos de tomas de fotografía, venta de souvenir, etcétera, entonces ahora que se solicita hacer esa transferencia, que estoy totalmente de acuerdo ya se debe de hacer porque tenemos un compromiso que cumplir”, enfatizó Cárdenas Díaz.

“Se detectó también que no se sigue en el acceso al estacionamiento, no se sigue haciendo el método adecuado para los ingresos, entonces ahí sigue muy vulnerable, todos los días vemos lleno el estacionamiento de autobuses, de carros, pero ese proceso ya lo seguiremos nosotros como Sindicatura, como Órgano Interno de Control, tenemos claro que se tiene que cerrar y es lo más conveniente, entonces se harán procedimientos contra quien resulte responsable ya sea Tesorería, ya sea la propia Liquidadora o quien resulte responsable”.

Reiteró que en esta votación se abstuvo de aprobar dicha transferencia porque la Sindicatura en Procuración va absorber este proceso, sin embargo, está muy consciente de que ya se haga este cierre de la figura del Acuario Mazatlán en liquidación.