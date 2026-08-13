Aprueba Cabildo tras larga discusión comparecencia del Tesorero Municipal por adeudo del Gran Acuario Mazatlán

Tras una larga discusión en la que por momentos parecía que no llegaban a una salida, finalmente fue aprobado por mayoría citar a comparecer al Tesorero Municipal en una próxima sesión ordinaria al pleno del Cabildo de Mazatlán para que informe sobre el adeudo que tiene el Gran Acuario Mazatlán Már de Cortés con el Ayuntamiento de Mazatlán.

Fue la Regidora morenista Fabiola Torres Torres, quien presentó el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para citar bajo el principio de transparencia y rendición de cuentas a dicho funcionario público.

“De acuerdo con los registros públicos y la información contractual, la empresa Drakar Aquarium ostenta la concesión y/o arrendamiento de espacios relativos a las instalaciones patrimoniales del Acuario, no obstante se han documentado diversos retrasos e incumplimientos en las cuotas contractuales y de arrendamiento pactadas”, continuó Torres Torres.

“Resulta indispensable que este Cabildo conozca con precisión y por escrito el estado actual de los convenios suscritos, los convenios modificatorios o adendums vigentes, la calendarización de los pagos, la aplicación de garantías y fianzas, así como el monto exacto por conceptos de adeudos vigentes a la fecha”.

Además, dijo, para conocer la observación emitida por la Auditoría Superior del Estado por condonación de intereses o recargos, donde se observa la falta de cobro de casi 9 millones de pesos.

“Ante posibles responsabilidades administrativas señaladas por el órgano fiscalizador el pleno debe ser informado sobre el estado procesal y solventación de dichas observaciones, asegurando que no se afecte el patrimonio municipal, ni se vulneren las disposiciones legales en materia de hacienda pública”, reiteró.

“Punto de acuerdo: Primero: el Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán aprueba citar a comparecer formalmente ante el pleno de este Ayuntamiento al Tesorero Municipal de Mazatlán, licenciado Julio Cesar Ramos Robleso en la próxima sesión ordinaria de Cabildo que al efecto se determine a fin de que se informe, aclare y rinda cuentas respecto al siguiente tema”.

Precisó que Ramos Robledo debe rendir cuentas del convenio con Drakar Aquarium Gran Acuario Mazatlán, pormenores de las condiciones contractuales financieras y administrativas vigentes, monto total actualizado del adeudo por concepto de arrendamiento, porcentaje de taquilla o contraprestaciones contractuales y estado que guardan las garantías y/o fianzas contractuales, así como esquemas y calendario de pagos acordados con la empresa, entre otros.

La confusión vino cuando la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, presentó como contrapropuesta que en lugar de comparecencia se cite al Tesorero Municipal a una reunión de la Comisión de hacienda y que estén presentes todas las regidoras y los regidores y pidió que eso se votará primero.

Entonces hubo regidoras y regidores que al no saber qué propuesta se votaba se abstuvieron de emitir su voto y se desató una discusión en la que algunos apoyaron la propuesta original de la Regidora Torres Torres de que la comparecencias sea en el pleno del Cabildo bajo el principio de máxima publicidad.

Otras y otros ediles apoyaron la propuesta de la Alcaldesa de que fuera en la Comisión de Hacienda, pero fue criticada esa propuesta argumentando que no se le daría publicidad.

Finalmente se repitió la votación y se aprobó por mayoría de 7 votos a favor, 6 en contra y una abstención para que comparezca ante el pleno del Cabildo el Tesorero Municipal sobre este tema.

El Secretario del Ayuntamiento, Mosés Ríos Pérez, dijo al término de la sesión ordinaria de Cabildo de este jueves, que duró más de dos horas, que si algún regidor o el Tesorero Municipal impugnan la aprobación de la comparecencia lo pueden hacer, de lo contrario Ramos Robledo acudirá a comparecer ante el pleno del Cabildo.