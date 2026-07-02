$!Aprueban calidad sanitaria de 7 playas certificadas de Mazatlán

Mazatlán pasó la prueba de calidad sanitaria en sus playas certificadas, aunque faltan las más populares.

A la espera de los resultados de la franja de Olas Altas, Pinitos y Playa Norte, cuatro playas de la Zona Dorada, dos de la Avenida del Mar y una más en Cerritos, salieron aptas, adelantó Ángel García Contreras, director de la Operadora y Administradora de Playas.

Informó que los resultados del muestreo de calidad bacteriológica del agua de mar, realizado durante la tercera semana de junio de 2026 por personal autorizado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, en coordinación con la OAP; y posteriormente procesados en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, confirman que las playas certificadas de Mazatlán se encuentran dentro de los parámetros exigidos por la Norma Mexicana de Certificación.

El funcionario destacó que el criterio internacional establecido por la Organización Mundial de la Salud para determinar que una playa es apta para uso recreativo, es de un máximo de 200 enterococos (número más probable) por cada 100 mililitros de agua.

Sin embargo, la Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016, que regula los requisitos de calidad sanitaria, servicios y sustentabilidad de playas, exige un estándar aún más estricto, estableciendo un máximo de 100 enterococos por cada 100 mililitros.