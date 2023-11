MAZATLÁN._ Entre peticiones de la Síndico Procuradora de que no se le denoste su trabajo y del Alcalde a ella de que no haga acusaciones injustamente, el Cabildo aprobó el convenio de anticipo extraordinario del presupuesto 2024 por 60 millones de pesos del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa al Ayuntamiento de Mazatlán para la compra de patrullas y camiones recolectores de basura.

En la sesión extraordinaria 33 realizada cerca de las 15:30 horas de este miércoles en la Sala de Cabildo, el Alcalde Édgar González Zataráin precisó que esta propuesta que se presentó en este pleno deriva de la autorización que se diera en la sesión extraordinaria 31 realizada el 20 de octubre del presente año donde al Presidente Municipal, la Secretaria y el Tesorero municipales se les autorizó gestionar ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado apoyo financiero por 60 millones de pesos para la adquisición de parque vehicular en materia de seguridad pública y servicios públicos.

“Derivado de tales gestiones y con la normatividad propia de la entidad estatal el Ejecutivo del Estado remite el convenio de anticipo extraordinario de participaciones cuya parte que intervienen en el mismo son parte del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa: el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado con la participación del Secretario General de Gobierno y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado”, precisó.

“Y por parte del Municipio de Mazatlán en ese convenio nos remiten de igual manera que firmen el Presidente Municipal, la Secretaria del Honorable Ayuntamiento y el Tesorero Municipal y la Síndica Procuradora, en base a la normatividad estatal”.

Ahí la Síndico Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, recordó la aprobación del pasado 20 de octubre y con respecto al convenio de anticipo presentado este miércoles recordó que desde el jueves pasado se ha estado comunicando con ella el Tesorero Municipal haciendo llegar la propuesta de convenio con el Gobierno del Estado, diciendo que la firma era con carácter de urgencia.

“Y no lo dudo, pero no son las formar ni los tiempos, ya que no es la primera vez que lo hacen ya lo hemos hablado en varias ocasiones desde que él inició en el cargo que intenta tener mi firma por las tardes sin darme la posibilidad de analizarlo, presionando con el hecho de que es urgente porque al día siguiente a primera hora tiene que estar el documento firmado en la Ciudad de Culiacán”, expresó Cárdenas Díaz.

“Ayer (martes) en la oficina que ocupa la Sindicatura en Procuración acudió el Tesorero, primero solo y después de manera conjunta con la Secretaria del Ayuntamiento para saber mis razones o motivos del por qué suscribir el citado convenio para lo cual manifesté que el principal motivo del pleno del Cabildo a la persona que tiene la voz no le habían autorizado primero para gestionar y luego para suscribir un convenio de anticipo extraordinario de participaciones con el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa justificando mi rúbrica porque soy la representante legal”.

Tras argumentar los motivos por los cuales no había firmado el convenio, dijo al Alcalde, que lamenta que no le hayan informado sus motivos de la negativa de su firma, y él no haya tenido la información de estos motivos y se haya hecho una declaración a la prensa de que los desconocía cuando estos son que no se le dio la autorización del Cabildo para ello.

“Yo no estoy en contra de que a la ciudadanía el Municipio de Mazatlán se le otorguen servicios públicos de calidad como se lo merece ya que es la principal obligación constitucional que tienen los ayuntamientos y más en estos momentos después de haber pasado por las inclemencia del tiempo, por toda la ciudad se encuentra lámparas apagadas, baches, drenajes desbordándose”, dijo.

“Por eso claro que me interesa apoyar a que se resuelva esta problemática aún a costa de préstamos, a decir verdad con los cuales no estoy muy convencida pues estamos comprometiendo recursos del próximo año basados en un supuesto excedente de ingresos que recibiremos en los próximos meses, pero que nuestros actos se den en el marco de la legalidad”.

Por ello dijo agradecer la iniciativa de realizar la sesión extraordinaria de este miércoles 1 de noviembre para solventar las deficiencias que se tenían.

“Y Presidente, le pido de favor que no practique la desinformación, si no fue enterado de los motivos legales por cual me abstuve a firmar no dé declaraciones que pretendan denostar mi labor como servidora pública de elección e integrante de este Honorable cabildo de Mazatlán”, pidió Cárdenas Díaz.

“Después de la reunión en la Sindicatura del Tesorero y la Secretaria salieron notas periodísticas en donde se denosta mi trabajo”.

En su turno al micrófono, el Alcalde manifestó que es preciso aclarar y en primer lugar niega total y rotundamente que se denoste el trabajo de la Síndico Procuradora.

“Primero niego totalmente y rotundamente que se denoste su trabajo, hay que ver, hablar del contexto de esa entrevista, no soy yo quien convoca una reunión, a una rueda de presa, a pregunta expresa de los medios de por qué estaba entretenido el tema del recurso contesté falta la firma de la Síndico”, expresó González Zataráin.

“Y al tener respuesta obviamente de la Secretaria del Ayuntamiento y del Tesorero de la negativa a la firma dije: no sé los motivos, ahorita obviamente ya sabemos los motivos por eso se convoca a esta sesión para tratar de solventar lo que no debiéramos estar solventando, ojo, porque tanto la Síndica como un servidor y la Secretaria del Ayuntamiento y el Tesorero, incluso el Oficial Mayor y el propio director de Asuntos Jurídicos tenemos poderes que nos otorgó el Cabildo desde un inicio que tomamos protesta y que en las sesiones está otorgado, y en las actas de Cabildo está bien preciso que esos poderes son precisamente para esto”.

Reiteró que no se hacen las cosas ni indebidas ni ilegales y en apego a ello se tiene el antecedente que en diciembre pasado se solicitaron 130 millones de pesos al Gobierno del Estado con el mismo esquema, pasándolo por Cabildo, signando ese convenio tal cual se presentó en la sesión anterior y esa cantidad fue signada por los mismos involucrados que hoy vienen en el nuevo convenio, no se está cambiando la dinámica que exige el Gobierno del Estado.

“Pero en el tema de las declaraciones, y la convoco a eso Síndica, con todo respeto y con el respeto que se merece, mi declaración solamente fue precisa, yo si algo he presumido ante los medios es hablar como tal, como están las cosas, no podía ocultar que las firmas, porque tenía que llevarse esta sesión, no estaba estampada, sus razones ya las explicó y obviamente los motivos y tofo lo que esto procede”, continuó.

“Cabe agregar que en el caso del Tesorero que no hizo las cosas debidamente, sí le informó, no es correcto, ojo, por la confianza o por lo que él considere, de manera inapropiada vía WhatsApp el día jueves de la semana pasada, no son las formas, sin embargo, los estilos que hemos manejado tanto aquí como Cabildo es que nos pasemos documentos de pronto para irle avanzando en las lecturas independientemente de que después de formalice”.

Tras una nueva intervención, Cárdenas Díaz pidió en el pleno del Cabildo que cuando el Tesorero necesite una forma se la remita con tiempo.

Al Alcalde reiteró que en ningún momento ha desinformado.

“En ningún momento he desinformado, he dicho tal cual sucedieron las cosas, no está la firma de ese contrato, si ahorita me lo preguntan los medios lo sigo diciendo no está la firma en ese contrato (de la Síndico Procuradora), ya explicó usted los motivos, pero eso no tiene absolutamente ninguna situación que denoste su trabajo, que atente contra su figura o que atente contra su trabajo”, subrayó González Zatarían.

“Niego toda situación y acusación que usted hace a mi persona, por lo tanto sí le voy a solicitar que también usted tome cuidado en las palabras de acusar injustamente”.

Tras la formalización del procedimiento, finalmente se aprobó el convenio de anticipo extraordinario en mención por 60 millones de pesos al Ayuntamiento de Mazatlán para la compra de patrullas y camiones recolectores de basura.