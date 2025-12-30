$!Aprueban en Cabildo ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de diciembre para el IMDEM

Se indicó que la ampliación se utilizará para cubrir compromisos operativo esenciales para el Instituto, tales como la adquisición de cintas y tarjetas PVC para impresión de credenciales; impresión de stickers de alberca; artículos de limpieza para el Deportivo Real Pacífico; material para reparación de baños de la cancha de futbol López Mateos; productos químicos de limpieza para la Alberca Olímpica; y fletes y trofeos del Premio Municipal del Deporte 2025.

A través de la cuarta sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del IMDEM, miembros del parlamentario admitieron el monto de 609 mil 634 pesos, el cual se sustenta en rubros de ingreso excedentes recaudados durante el presente mes, gracias a patrocinadores, donativos y uso de espacios recreativos.

Con el propósito de cumplir algunas cuestiones de pagos pendientes en las últimas semanas y actividades, este martes el Cabildo aprobó la ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del mes de diciembre del ejercicio fiscal del 2025, en favor del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán.

Asimismo, también se aprobó la modificación al presupuesto de egresos por resignación presupuestaria del ejercicio fiscal 2025, la cual consiste en movimientos compensados por un monto total de 849 mil 925 pesos. Esta modificación radica en la reducción de las partidas correspondientes a apoyos al deporte por un monto de 323 mil 925 pesos y la partida de becas por 526 mil pesos.

“La aprobación del presupuesto es nada más reubicar algunas cuestiones de pagos y servicios que se han estado no contemplando para este fin de año, pero que se tenía un remanente de dinero de recursos propios del Instituto para poder derogarlos en esa parte donde nos estaban ya requiriendo, por ejemplo, el pago de luz en algunas instalaciones que ya son parte de nosotros”, dijo Ezequiel Mora, titular de IMDEM.

“Ese requerimiento es por parte de la Comisión Federal de Electricidad y son algunos ajustes a esas canchas que no estaban bien reguladas y es por eso que estamos reasignando esa parte hoy”.

Mora Bracamontes agregó que diciembre fue un mes lleno mucho movimiento deportivo en el que ya están preparados los procesos para Olimpiada Nacional, lo cual por supuesto implica conocer el número de participantes para detallar el presupuesto de los uniformes, viajes y demás circunstancias.

“Normalmente en diciembre se dice que se baja la actividad, pero realmente en el Instituto no, porque tenemos previo lo que es la Olimpiada o las etapas de las Olimpiadas Nacionales, donde hay que ver el número de participantes que van a estar representándonos; además de la asignación del presupuesto para los uniformes deportivos. También hay que sacar todos los gastos de las albercas que están activas y que nos generan recursos”.