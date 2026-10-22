$!Aprueban entre polémica solicitar al Congreso del Estado actualización del 3.94% al predial en Mazatlán

Entre polémica, el Cabildo de Mazatlán aprobó por mayoría solicitar al Congreso del Estado una actualización del 3.94 por ciento al Predial en este municipio, por lo que algunas regidoras y regidores dijeron que la población mazatleca vive una crisis económica y de seguridad y no está en condiciones de soportar un aumento de impuestos.
La aprobación en la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves fue por nueve votos a favor, cuatro en contra y una abstención a la propuesta de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, que la llamó una actualización, pero las y los regidores que se opusieron consideraron que se trata de un incremento de impuestos que la población no está en condiciones para ello.
“Lo que acabamos de aprobar el día de hoy es una actualización, lo que se discutió el día de hoy en sesión son actualizaciones estándares en el Gobierno relacionadas con la inflación”, expresó Palacios Domínguez en entrevista.
“En el caso de las 24 zonas y 12 tramos modificados con un valor mayor a la inflación se trató exclusivamente de aumentos que serán progresivos a áreas con desarrollos comerciales o inmobiliarios para homologar criterios, esto no perjudica a las zonas residenciales populares ni zona rural, quiero aclarar eso, que solamente es una actualización”.
Recordó que el año pasado la aprobación se llevó a cabo por unanimidad y este año dijo entender que algunos regidores tengan algunas diferencias, pero se aprobó de acuerdo a lo que marca la ley.
“Se manda el proyecto al Congreso del Estado donde posteriormente se emitirá una resolución”, dijo la Presidenta Municipal.
Momentos antes de que empezara la presentación de este punto de acuerdo por parte del coordinador de la Comisión de Hacienda, Jesser Yael Martínez Sotero, el Regidor panista Felipe Parada Valdivia colocó un cartel frente al espacio que ocupa en el Cabildo donde se leía “No al aumento del predial en Mazatlán”.
“Yo les pregunto, ¿es este el momento idóneo para proponer esta actualización que va incrementar el pago del predial de los mazatlecos, es justo pedirles más cuando para muchas familias cada día resulta más difícil salir adelante?”, expresó el Regidor Parada Valdivia en su intervención.
“Mazatlán enfrenta dificultades económicas, han disminuido las ventas, muchos restaurantes tienen menos clientes y muchos han cerrado, la actividad turística resiente la situación, cientos de personas pierden su empleo y cientos de comercio han cerrado por la crisis que estamos padeciendo, las familias mazatlecas hacen grandes esfuerzos para sostener sus hogares”.
Recalcó que detrás de cada recibo de predial hay personas que trabajan para conservar el patrimonio que han construido durante años, hay una familia estirando lo más que puede sus ingresos.
“No podemos permitir que el patrimonio de los mazatlecos se convierta en una carga cada vez más difícil de sostener, el Ayuntamiento necesita recursos sí, pero la solución no puede seguir presionando el bolsillo de los ciudadanos, además antes de cobrar más se debe de eficientar el gasto público y combatir el rezago de quienes tienen adeudos de predial”, continuó antes de emitir su voto en contra.
“Un aumento al predial va provocar que más familias dejen de pagar, no por falta de voluntad sino porque no les va a alcanzar y entonces lejos de fortalecer las finanzas municipales podríamos estar aumentando el rezago y haciendo cada vez más difícil la situación de los contribuyentes, además muchas colonias siguen esperando soluciones en drenaje, agua potable, alumbrado y otros servicios”.
El Regidor Martínez Sotero dijo que en algunos puntos el incremento será mayor al 3.94 por ciento con la actualización por encontrarse en zonas comerciales o de mayor plusvalía inmobiliaria, sin afectar la zona rural, las colonias populares y áreas susceptibles de inundaciones, aunque de aprobarse, estas últimas sí tendrán la actualización del 3.94 por ciento.
En tanto que la Regidora por el PRI, Maribel Chollet Morán, previo a emitir su voto en contra de la actualización, dijo que en este momento tan grave en la historia de Sinaloa y particularmente de Mazatlán, el horno no está para bollos y lo que menos se tiene que hacer en este momento el dejar de lado la grave situación económica y la crisis de inseguridad.
“Y lo expliqué una y otra vez desde el día de ayer en reunión de Concertación Política y lo ratifiqué hace unos momentos antes de salir al pleno precisamente que el cuerpo de este dictamen señala el incremento de manera general y aquí el impacto económico para la zona rural y para la zona urbana, particularmente para las clases clases populares no va a estar diferenciado en el impacto solo para una zona clasificada como comercial”, añadió.
El Regidor Rafael Mendoza Zataráin pidió que en el dictamen quede asentado qué zonas se van a impactar con la actualización, cuáles son las que tienen un incremento en materia comercial, entre otros puntos.
“Yo le sugeriría y le pediría que lo que nos dijo fuera parte del resolutivo del dictamen, que quede asentado ahí, que no quede duda, que hay zonas que tienen menos y van a ser exentas porque son, así lo dijo él y así lo dijo en la junta, que son zonas inundables que han tenido una mayor depreciación”, continuó.
“Que quede asentado qué zonas, que transparentemos esa información , que no quede en el riesgo de la población y que quede la duda de que va ser más allá de ese 3.94 que se propone”.