$!Aprueban entre polémica solicitar al Congreso del Estado actualización del 3.94% al predial en Mazatlán

Entre polémica, el Cabildo de Mazatlán aprobó por mayoría solicitar al Congreso del Estado una actualización del 3.94 por ciento al Predial en este municipio, por lo que algunas regidoras y regidores dijeron que la población mazatleca vive una crisis económica y de seguridad y no está en condiciones de soportar un aumento de impuestos.

La aprobación en la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves fue por nueve votos a favor, cuatro en contra y una abstención a la propuesta de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, que la llamó una actualización, pero las y los regidores que se opusieron consideraron que se trata de un incremento de impuestos que la población no está en condiciones para ello.

“Lo que acabamos de aprobar el día de hoy es una actualización, lo que se discutió el día de hoy en sesión son actualizaciones estándares en el Gobierno relacionadas con la inflación”, expresó Palacios Domínguez en entrevista.

“En el caso de las 24 zonas y 12 tramos modificados con un valor mayor a la inflación se trató exclusivamente de aumentos que serán progresivos a áreas con desarrollos comerciales o inmobiliarios para homologar criterios, esto no perjudica a las zonas residenciales populares ni zona rural, quiero aclarar eso, que solamente es una actualización”.

Recordó que el año pasado la aprobación se llevó a cabo por unanimidad y este año dijo entender que algunos regidores tengan algunas diferencias, pero se aprobó de acuerdo a lo que marca la ley.

“Se manda el proyecto al Congreso del Estado donde posteriormente se emitirá una resolución”, dijo la Presidenta Municipal.

Momentos antes de que empezara la presentación de este punto de acuerdo por parte del coordinador de la Comisión de Hacienda, Jesser Yael Martínez Sotero, el Regidor panista Felipe Parada Valdivia colocó un cartel frente al espacio que ocupa en el Cabildo donde se leía “No al aumento del predial en Mazatlán”.