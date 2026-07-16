Apuesta Rodolfo Valenzuela por el trabajo territorial en proceso interno de Morena

A la espera de que Morena defina la lista de seis aspirantes que avanzarán en el proceso interno para la Coordinación de la Defensa de la Soberanía y la Cuarta Transformación en Sinaloa, Rodolfo Valenzuela Sánchez aseguró que continuará recorriendo el Estado para fortalecer su proyecto político y mantener el contacto directo con la ciudadanía.

Durante su reciente visita a Mazatlán, Valenzuela Sánchez señaló que actualmente realiza una segunda vuelta por municipios y comunidades sinaloenses, tras haber visitado localidades como, San Javier, Coyotitán y la cabecera municipal del municipio de San Ignacio, entre otras, con el objetivo de escuchar las necesidades de la población y difundir los principios del movimiento encabezado por Morena

El aspirante expresó que el trabajo territorial seguirá siendo una de sus principales estrategias mientras se desarrolla el proceso interno, pues consideró que los representantes populares deben estar presentes en las comunidades y atender de primera mano las problemáticas de la población.

“Esta es la segunda vez que me presento aquí en Mazatlán. He estado en San Ignacio, San Javier, Coyotitán y seguiremos recorriendo el estado casa por casa, colonia por colonia y comunidad por comunidad”, declaró.

“Viene la lista de los seis y eso me dará tiempo para dar otra vuelta al estado, una más, dos más o las que alcance antes de que salga la lista final”, añadió.

En ese sentido, afirmó que la principal preocupación que ha encontrado en sus recorridos es la seguridad pública, especialmente en municipios del centro y sur de la entidad. Sin embargo, sostuvo que la presencia de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones federales ha contribuido a disminuir gradualmente los hechos de violencia.

“La gente sí menciona el tema de la seguridad, sobre todo en la zona centro y sur del estado, pero también sabe que la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal está mermando poco a poco esta situación”, dijo.

“Sabemos que había un problema muy grande, pero se está apaciguando poco a poco y eso es lo que queremos, que no vuelva jamás”, agregó.

En lo que respecta a las encuestas que se han difundido en las últimas semanas, Valenzuela Sánchez comentó que algunas llamadas telefónicas parecen estar más enfocadas en posicionar determinados nombres que en realizar ejercicios de medición reales.

Por tal motivo, pidió que se respete la metodología establecida por Morena para garantizar la transparencia del proceso, aunque aseguró confiar plenamente en las reglas internas del partido y descartó que existan condiciones de inequidad entre los aspirantes.

“Yo confío plenamente en el proceso que está llevando Morena, hay piso parejo para hombres y mujeres que aspiran a la coordinación. Se necesita un cambio generacional en el estado, gente con visión, con energía y con intención de promover la innovación”, declaró.

“El que quede como coordinador de la defensa de la transformación va a tener todo el apoyo de los demás participantes”, complementó.

El político afirmó que, de acuerdo con estudios que ha revisado, se encuentra entre los perfiles masculinos mejor posicionados dentro de la contienda, aunque reconoció que también observa con fortaleza a figuras como Teresa Guerra e Imelda Castro.

Entre los elementos que comentó, puede aportar al movimiento en Sinaloa, destacó la necesidad de impulsar una nueva generación de liderazgos con visión de futuro, a considerar que el Estado requiere perfiles que combinen experiencia política con innovación, cercanía con la ciudadanía y capacidad para construir soluciones a los desafíos actuales.

Durante sus recorridos por el Estado, el aspirante dijo haber identificado problemáticas distintas según cada región, mencionando que pescadores de la laguna del Caimanero enfrentan dificultades debido a la falta de ingreso de agua dulce, situación que ha afectado la actividad pesquera durante los últimos años.

También señaló que agricultores han resentido los bajos precios internacionales de los granos y los efectos de las condiciones climáticas adversas, por lo que consideró que las políticas públicas deben diseñarse tomando en cuenta las características particulares de cada zona de Sinaloa, desde la sierra hasta la costa y desde el norte hasta el sur de la entidad.

En lo que respecta a la imagen que se tiene de Sinaloa a nivel tanto nacional como internacional, el político hizo un llamado a evitar la difusión de información falsa o exagerada que, dijo, termina perjudicando la economía estatal.

Por tal forma, afirmó que la imagen de Sinaloa ha sido afectada por narrativas negativas difundidas en medios nacionales, situación que impacta directamente al turismo, particularmente en destinos como Mazatlán.

“Han querido agarrar de piñata a Sinaloa en los medios nacionales y necesitamos quitarnos ese estigma. Cualquier noticia falsa puede detener el flujo de turistas a Mazatlán y afectar la economía local”, señaló.

“El político sinaloense que hable mal de Sinaloa no merece ni siquiera representar al estado”, agregó.

Valenzuela Sánchez invitó a los turistas a visitar Mazatlán y aseguró que durante sus recorridos por el estado ha encontrado condiciones para transitar y desarrollar actividades económicas con normalidad.

“Mazatlán es la joya de Sinaloa y tenemos que seguir promoviendo todo lo bueno que tiene nuestro estado”, puntualizó.