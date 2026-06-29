$!Apuestan a la anfitrionía para que regrese turismo y recomienden a Mazatlán

Se eligió a Mazatlán como punta de lanza para certificar a los primeros mil anfitriones para que atiendan mejor a los turistas con el proyecto “Mil Anfitriones de Mazatlán para el mundo”, destacó Verónica Garza Luna, directora de la entidad Asociación Latinoamericana de Valuadores.
“Lo primero que nos dice la gente, hoy es seguro si se va a Mazatlán y ¿cómo está la situación? Entonces, pues nosotros a lo mejor de ese tema tal cual no pudiéramos abordarlo porque es un tema delicado, sin embargo, vamos a hacer lo que podamos desde nuestra trinchera. Entonces vamos a confiar en que la atención, la calidez de la gente, este podemos recibir turistas, podemos dejar un muy buen sabor de boca en nuestros turistas, podemos hacer que el turista quiera regresar y que recomiende Mazatlán”, dijo Garza Luna.
En el marco de la ceremonia de acreditación de la Asociación Latinoamericana de evaluadores ALE como entidad de certificación de competencias laborales y competencias de Conocer, se expusieron las dos buenas noticias para Mazatlán por la directora.
“Conocer estamos recientemente constituidos como entidad, sin embargo tenemos 9 años operando como Centro Valuador. La Asociación Latinoamericana de Valuadores es la fusión de dos centros evaluadores con mucha experiencia, Grupo Edusa en Mazatlán y Grupo 3D en Monterrey, Nuevo León. Nos dedicamos a evaluar las competencias de las personas, a través del Sistema Nacional de Competencias que es el Conocer que dirige la maestra Guillermina Alvarado, directora nacional”, detalló.
En entrevista previa a la y entrega de certificaciones a empresas locales, Garza Luna dijo que la dirigente nacional les entregaría la placa como entidad de certificación y evaluación para que oficialmente Mazatlán quedé constituido como la primera sede de la Asociación Latinoamericana de Valuadores.
Pero, también dentro del evento presentaron por vez primera el proyecto “Mil Anfitriones de Mazatlán para el mundo” que consiste que a partir de ya van a poder certificar para generar confianza, que vuelven y recomienden al destino, hoy en día serán de gran ayuda ante la desconfianza para que el turismo regrese.
“Se pretende que los primeros anfitriones vienen de Mazatlán. Sí, que sean de Mazatlán y que esto ayude al turismo, que la gente vuelva a creer en que pueden salir y que van a ser bien atendidos. Que la gente, la verdad es que todos en los hoteles, los taxis, la gente que nos atiende en la playa es de gran carisma y de gran atención, pero les vamos a dar ese plus también para que ellos este la crean, ellos sientan que están preparados para recibir a todo el turista”.
“Vamos a certificar a todos los restaurantes, a todo el personal de apoyo que recibe a los turistas. Los vamos a certificar primeramente en atención a clientes, que es el estándar”, y agregó lo van a lograr con el apoyo de los tres niveles de gobierno.
En este marco del evento, asistió Celia Jáuregui, subsecretaria de Turismo del Estado de Sinaloa, apoyando al proyecto de certificación de Conocer para formar a los mejores anfitriones de Mazatlán.
Realizó la invitación a que se integren nuevas empresas, a que confíen en el proyecto, no solo para certificar a sus empleados, sino también para que ayuden con la certificación, que se integren como centros evaluadores.
“Entonces se ha formado este proyecto y queremos que nazca de Mazatlán para México. Y sí, contamos con el apoyo de de las entidades eh federales, estatales, sin embargo, queremos que sea en Mazatlán y que de ahí se pueda replicar para el resto del mundo. Entonces aquí es el punto de lanza de esa de ese proyecto Mil Anfitriones de Mazatlán para el mundo”, resaltó.
Conocer cuenta con una cédula para que empresas puedan operar y ayudarles con lo que es la evaluación y la certificación y están oficialmente acreditados para acreditar a su vez nuevos centros evaluadores, evaluadores independientes.
En el evento Reyna Esquer Herrera, directora de Coedusi dirigió un emotivo mensaje de agradecimiento ante los asistentes.
También estuvo presente Guillermina Alvarado, directora nacional de Conocer, Ali Zamudio, secretario de Desarrollo Económico municipal y José Luis Galván, coordinador nacional de Promoción y Desarrollo.
Si quieres saber cómo certificarte oficialmente, encontrarás los estándares de competencia laboral y la consulta de centros de evaluación Conocer acreditados en Mazatlán y en las primeras cinco empresas con esta opción.