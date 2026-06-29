$!Apuestan a la anfitrionía para que regrese turismo y recomienden a Mazatlán

Se eligió a Mazatlán como punta de lanza para certificar a los primeros mil anfitriones para que atiendan mejor a los turistas con el proyecto “Mil Anfitriones de Mazatlán para el mundo”, destacó Verónica Garza Luna, directora de la entidad Asociación Latinoamericana de Valuadores. “Lo primero que nos dice la gente, hoy es seguro si se va a Mazatlán y ¿cómo está la situación? Entonces, pues nosotros a lo mejor de ese tema tal cual no pudiéramos abordarlo porque es un tema delicado, sin embargo, vamos a hacer lo que podamos desde nuestra trinchera. Entonces vamos a confiar en que la atención, la calidez de la gente, este podemos recibir turistas, podemos dejar un muy buen sabor de boca en nuestros turistas, podemos hacer que el turista quiera regresar y que recomiende Mazatlán”, dijo Garza Luna. En el marco de la ceremonia de acreditación de la Asociación Latinoamericana de evaluadores ALE como entidad de certificación de competencias laborales y competencias de Conocer, se expusieron las dos buenas noticias para Mazatlán por la directora.







“Conocer estamos recientemente constituidos como entidad, sin embargo tenemos 9 años operando como Centro Valuador. La Asociación Latinoamericana de Valuadores es la fusión de dos centros evaluadores con mucha experiencia, Grupo Edusa en Mazatlán y Grupo 3D en Monterrey, Nuevo León. Nos dedicamos a evaluar las competencias de las personas, a través del Sistema Nacional de Competencias que es el Conocer que dirige la maestra Guillermina Alvarado, directora nacional”, detalló. En entrevista previa a la y entrega de certificaciones a empresas locales, Garza Luna dijo que la dirigente nacional les entregaría la placa como entidad de certificación y evaluación para que oficialmente Mazatlán quedé constituido como la primera sede de la Asociación Latinoamericana de Valuadores. Pero, también dentro del evento presentaron por vez primera el proyecto “Mil Anfitriones de Mazatlán para el mundo” que consiste que a partir de ya van a poder certificar para generar confianza, que vuelven y recomienden al destino, hoy en día serán de gran ayuda ante la desconfianza para que el turismo regrese.







