$!Apuestan a que eventos, bañistas y motociclistas sumen a Mazatlán durante Semana Santa

El sector turístico apuesta a que todo sume para Mazatlán en Semana Santa, los bañistas, motociclistas y los cruceristas.
Desde el evento de motociclismo que pretende reunir a más de 15 mil participantes y cerca de 20 mil cruceristas más los visitantes de fines de las dos semanas, Mazatlán deberá salir beneficiado.
En lo que va del mes suman 11 buques internacionales de 15 programados para visitar en marzo a Mazatlán.
Este lunes, previo al periodo vacacional de Semana Santa Mazatlán registró una nueva jornada de actividad turística con el arribo del Navigator of the Seas con 3 mil 892 pasajeros y una derrama económica estimada a los 6.2 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Económico Turismo y Pesca municipal.
La dinámica de los excursionistas fortalecen el comercio, transporte, los restaurantes y la dinámica económica en solo algunos sitios muy identificados del puerto.
Pero, las apuestas del sector turístico de Mazatlán como un destino competitivo del Pacífico mexicano, no solo sumará las visitas atraídas por el periodo vacacional de Semana Santa, la del Motociclismo, sino que también los que vienen navegando por la travesía del pacifico mexicano.
Así que los cuatro arribos de cruceros programados durante las dos semanas santas fortalecerán a la temporada alta de mayor afluencia de visitantes que llegarán por tierra, aire y mar.
Y es que en marzo viene con un calendario cargado de 15 trasatlánticos como el Navigator of the Seas de este lunes 23 de marzo, el Royal Princess del 24, el Norwegian Jade del 25, Norwegian Bliss, el 26, y el 31 de marzo que regresa el Norwegian Jade.