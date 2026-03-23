$!Apuestan a que eventos, bañistas y motociclistas sumen a Mazatlán durante Semana Santa

El sector turístico apuesta a que todo sume para Mazatlán en Semana Santa, los bañistas, motociclistas y los cruceristas.

Desde el evento de motociclismo que pretende reunir a más de 15 mil participantes y cerca de 20 mil cruceristas más los visitantes de fines de las dos semanas, Mazatlán deberá salir beneficiado.

En lo que va del mes suman 11 buques internacionales de 15 programados para visitar en marzo a Mazatlán.

Este lunes, previo al periodo vacacional de Semana Santa Mazatlán registró una nueva jornada de actividad turística con el arribo del Navigator of the Seas con 3 mil 892 pasajeros y una derrama económica estimada a los 6.2 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Económico Turismo y Pesca municipal.