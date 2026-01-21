Apuestan hoteleros de Mazatlán por un 90% de ocupación para Carnaval

La Asociación de Hoteles Tres Islas de Mazatlán apuesta por alcanzar hasta un 90 por ciento de habitaciones ocupadas durante el fin de semana de los festejos del Carnaval.

A 22 días de la fecha de inicio del Carnaval Internacional de Mazatlán, José Ramón Manguart Sánchez, dirigente hotelero, expuso que los indicadores para esta fecha son positivos, pues hay centros de hospedaje que reportan arriba del 50 y 60 por ciento en reservaciones.

“Para las fechas del 12 al 17 de febrero de Carnaval ya traemos niveles entre 60 y 70 por ciento de reservaciones y esperemos que en los próximos días retomemos o podamos seguir generando mayor flujo de reservas para estar en niveles de por lo menos el 90 por ciento, que es lo que habitualmente nos da Carnaval”.

Para esas fechas se esperan que lleguen visitantes de ciudades de estados vecinos, como Durango, Torreón, Chihuahua, Guadalajara, Zacatecas, Monterrey, Tijuana y de Sinaloa, con quienes se tienen vuelos directos y conexión carretera.

En el tema de las tarifas, dijo que han tenido que hacer ajustes y mantenerlas sin incrementos, hasta lograr estabilidad, porque hay gran oferta de destinos en el mercado del viaje nacional.

“Digo, las tarifas es todo un reto. Como venir a Mazatlán hoy en día existen muchas promociones, precisamente por los fines de semana o las fechas como tal de vacaciones si hay movimiento; donde ha habido contracción son entre semana y eso implica que pues en las tarifas se generen ajustes. Es natural, todo esto funciona a través de oferta y demanda, y en la medida que sigamos construyendo confianza, esas tarifas podrán mejorarse en su momento”, explicó.

Manguart Sánchez destacó que cada año, el evento de Carnaval representa un importante termómetro de cómo vendrá el resto del año en niveles de afluencia y ocupación de visitantes para Mazatlán.