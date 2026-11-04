$!Apuestan por la cultura y naturaleza de los pueblos para diversificar oferta turística en Sinaloa

Con 27 proyectos aprobados y 30 solicitudes en revisión, Sinaloa se suma al Programa Nacional de Turismo Comunitario, un modelo turístico que busca generar ingresos para sus habitantes mediante la conservación y difusión de su patrimonio cultural y natural. Así lo dio a conocer Mireya Sosa Osuna, titular de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, quien explicó que con estas solicitudes se preparar un convenio con la Secretaría de Turismo Federal, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), para fortalecer proyectos administrados para las propias comunidades. Sosa Osuna explicó que actualmente, además de las 27 ya aprobadas, 30 solicitudes permanecen en revisión del total de 86 que se ingresaron, como parte del trabajo para incorporar a las comunidades a un modelo turístico en el que sus habitantes decidan cómo compartir su patrimonio y administrar los beneficios económicos. “Al día de hoy hemos ingresado 86 solicitudes al distintivo de turismo comunitario, 30 se encuentran en revisión y 27 ya han sido aprobados. Estos avances definitivamente reflejan el interés de nuestras comunidades por fortalecer sus proyectos y compartir su riqueza cultural y natural. Seguiremos acompañándolas para que más iniciativas alcancen este reconocimiento”, comentó.

La funcionaria también anunció que los prestadores reconocidos serán vinculados con el programa ‘Equipa Sinaloa’ para acceder a equipamientos para sus actividades, mediante la vinculación con la Secretaría de Economía. “Todos los que sean acreedores al distintivo también van a ser acreedores a alguno de los equipos que proporciona la Secretaría de Economía, que por supuesto les sirvan a estos prestadores de servicios turísticos”, declaró. Asimismo, la titular de Turismo indicó que esta estrategia busca abrir oportunidades de ingreso a partir de la cocina tradicional, los conocimientos comunitarios, las expresiones culturales y la relación de los habitantes con su entorno natural.

“La riqueza de Sinaloa se vive en sus comunidades, en su cocina tradicional, en sus conocimientos, sus expresiones culturales y su relación con la naturaleza. Queremos que las comunidades decidan cómo compartir ese patrimonio y encuentren en el turismo una oportunidad para mejorar su calidad de vida”, manifestó. Como parte del fortalecimiento de estos proyectos, la Sectur programó jornadas de capacitación para los días 3 y 4 de noviembre, dirigidas a equipos estatales y municipales que posteriormente acompañarán a las comunidades. De tal forma, Sosa Osuna comentó que la formación comprende gestión del patrimonio biocultural, organización comunitaria, creación de negocios con pertinencia cultural, comercialización y herramientas digitales, con el propósito de mejorar las experiencias turísticas y facilitar su conexión con los visitantes.





“Con este convenio buscamos dar continuidad a la capacitación, al acompañamiento de proyectos y a la conservación del patrimonio cultural y natural”, expresó. La funcionaria sostuvo que la participación debe partir del consentimiento de los habitantes, particularmente en las comunidades indígenas, y respetar sus formas de organización. “Acompañar una comunidad implica también escucharla, conocer su organización y trabajar junto a ella, respetando sus tiempos, sus decisiones y su forma de vida, que es lo más importante”, expresó. “Nosotros nunca jamás vamos a llegar a imponer, sobre todo en este tema de comunidades indígenas. Ellos tienen que querer y ser parte y también ellos nos dicen”, añadió.