Apuestan por seguridad en carreteras para garantizar turismo en el Carnaval de Mazatlán

El sector hotelero de Mazatlán busca que se fortalezca la seguridad en la carretera previo al Carnaval y por ello se reunieron con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Durante la mañana de este jueves celebraron una reunión de retroalimentación sobre el tema del operativo de seguridad y de promoción, antes y durante los festejos.

“Para nosotros es muy importante la sinergia que ha habido con las autoridades y nos están confirmando la importancia, que imagino que ya se los dio a conocer del tema de los operativos de las carreteras, lo cual para nosotros es muy importante porque a partir del año pasado, en Carnaval, pese a las circunstancias que estaban complejas, gracias a esos operativos pudimos tener muy buenos resultados en torno a lo que fue el evento, que tan es así que en su momento tuvimos saldo blanco”, manifestó José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas.

Insistió en que buscan que se repita la estrategia de seguridad aplicada en las carreteras y en la ciudad.

También, agregó que hablaron del tema de la promoción turística.

“Otra de las cosas que comentamos fue el tema también en los temas de promoción de cómo hacer sinergia con el Municipio, Estado e iniciativa privada para que una vez que tengamos autorizados los planes de promoción podamos generar acciones de manera conjunta con todo el equipo de las reinas del carnaval”.

Incluso, habló de que se pueda contar con el elenco real durante las giras promocionales de la Asociación de Hoteles Tres Islas.

“Hacer una presentación del destino a las distintas plazas a nivel nacional, buscando cómo hacer que el 2026, con todos los esfuerzos unificados, sea mejor que el 2025. Seguimos en ese proceso de estar mejorando, pero a final de cuentas la sinergia es lo que nos va a ayudar a salir adelante”, comentó tras salir de la reunión que sostuvo con la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez.

De las cifras que está arrojando el Carnaval le adelantó que viene muy bien.

“Le comentamos que estábamos arriba del 70 por ciento en reservaciones. Empezamos ya a sentir mayor intención de reserva, mayor gente que está hablando. Esperamos que lo que siempre nos da Carnaval es ocupación por encima del 90 por ciento”.

Sobre todo, expuso que le están apostando a superar el 80 por ciento de ocupación del 2025.

En lo que se refiere a las tarifas hoteleras, Manguart Sánchez dijo que se mueven en función de la oferta y la demanda.

“Nuestra expectativa para este año es lograr el 90 por ciento y en función de cuanto mayor incrementen los porcentajes de ocupación, podemos generar mejores tarifas. Al final de cuentas, para nosotros lo más importante del Carnaval es que es un mecanismo que nos ayude a que cuando viene la gente y tenga una experiencia vivida en torno al evento y que no exista ninguna distracción ajena al motivo del viaje, esa experiencia cuando ellos regresan a sus lugares de origen, la comparten y es la manera de cambiar una percepción equivocada de lo que existe al destino”.

Al finalizar la entrevista comentó que la plantilla laboral, pese a las dificultades financieras que enfrentan se ha mantenido y que seguramente los eventuales en su momento son los que pudieron haber recortado.

“Pero ya posteriormente viene Santa, Pascua y el verano. El primer semestre del año tiende a ser más intenso que el segundo semestre, aunque sabemos que julio y agosto son meses importantes, después hay una contracción en septiembre, octubre y noviembre, pero le estamos apostando por todo esto para que en este 2026 sigamos en esta etapa de recuperación y podamos llegar a los resultados que todos queremos, que sea una actividad próspera, que genere empleos, que le vaya bien a todos, de manera económica para todos”.