MAZATLÁN._ Mientras que la Fiscalía General del Estado manifestó que el ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres será puesto en horas ante un Juez, en Mazatlán los bolcheviques ya decidieron que una figura de “El Químico” arderá en la Quema del Mal Humor del Carnaval 2023 en este puerto.

En el taller donde se elaboran los carros alegóricos ya se encuentra la figura del ex Presidente Municipal mazatleco que arderá la noche del sábado cerca de las 21:00 horas, antes del Combate Naval que se realizará a las 23:00 horas de ese mismo día en el Paseo Olas Altas en donde se espera una asistencia de entre 100 mil y 120 mil personas.

Con un pantalón beige y camisa blanca o color hueso, así como sus característicos lentes, es la figura que arderá en la Quema del Mal Humor, tradición en la que arde una figura de lo que más ha causado daño, molestia o enojo a los mazatlecos durante el último año previo al Carnaval.

”Yo lo decía ayer que iba a ser muy respetuoso con la decisión de ellos (de los bolcheviques o integrantes del Comité dentro del Instituto Municipal de Cultura que decide qué figura arde en la Quema del Mal Humor por votación de la población), lo dijo el mismo Gobernador que iba a ser muy respetuoso de los bolcheviques”, dijo el Alcalde de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, tras un recorrido de supervisión de los carros alegóricos.

También manifestó que hasta la tarde de este miércoles no le había informado sobre la decisión de los integrantes del Congreso del Estado que sesionaron este mismo día a puerta cerrada para decidir el tema del desafuero de Benítez Torres.

”Sé que están en sesión porque así lo anunciaron, pero no sabemos todavía qué pueda pasar, qué resultados, a mí en lo particular, no tendrían por qué, pero no tengo conocimiento del resultado de”, continuó González Zataráin.

”Aquí ya hay resultado, los bolcheviques ya tienen un resultado (al conocerse que la figura que arderá será la de ‘El Químico’ Benítez”.

Fue el pasado 26 de noviembre cuando Benítez Torres renunció como Alcalde de Mazatlán y asumió la titularidad de la Secretaría de Turismo en Sinaloa luego de que la Auditoría Superior del Estado presentó denuncias contra él ante la Fiscalía General del Estado.

Ante dicha Fiscalía el ex Alcalde de Mazatlán tiene 10 denuncias en su contra, al menos seis de ellas por adjudicación directa en la compra de luminarias a Azteca Lighting, entre otras.

También se le señala de dejar un desaseo financiero tanto en la Alcaldía como en el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Luego de que la Fiscalía General del Estado solicitó al Congreso de Sinaloa iniciar el juicio de procedencia o desafuero, el pasado 7 de febrero, el Gobernador destituyó como titular de la Sectur a Benítez Torres, quien está en espera del procedimiento legal en su contra.

Quien también está en espera es la figura del ex Alcalde mazatleco para ser llevado a la hoguera el próximo sábado en la Quema del Mal Humor.