MAZATLÁN._ El área donde operó por décadas la planta tratadora del Cerro del Crestón aún no pasa a la Administración Portuaria Nacional de Mazatlán, pero se le revisa para que no se convierta en un tiradero de basura, dijo el director de dicha dependencia, el contralmirante Mariel Aquileo Ancona Infanzón.

“Ese todavía está ‘entre azul y buenas noches’ porque tenemos que recibir el papel, por escrito. A mí mientras no me dan algo por escrito no puedo decir que es mía, ahorita lo estamos viendo con el señor Alcalde, aparte solicitar y demás, ahorita está digamos en stand by, sin embargo, nosotros de la misma manera que pasan a revisar todo para que tampoco se convierta en un nido de cochinadas o cosas así”, continuó.

Ancona Infanzón ofreció una conferencia de prensa acompañado del Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, donde trataron el tema del Cerro del Crestón y la tirolesa, principalmente.

Ahí, el Presidente Municipal dijo que actualmente esa zona federal tampoco pertenece al Ayuntamiento.

“Tampoco, porque pierde el objeto, el objeto de la concesión que tenía en Municipio era para planta (tratadora de aguas residuales), al momento que deja de ser planta incumple con el objeto, por lo tanto se revierte”, expresó González Zataráin.

“Ahorita haz de cuenta que es un terreno de la Federación, está adentro o está alrededor de todo lo que es el recinto portuario, lo que estamos haciendo nosotros es haciendo los procedimientos para que quede como parte de la Asipona y ya después hacer un parque”, añadió Ancona Infanzón.

El director de la Asipona dijo que eso no está en sus manos, sino que tiene que estar con la Secretaría del Medio Ambiente, por lo que no sabe si ese proceso puede durar tres, seis meses o hasta tres años; agregó que el demoler la estructura del lugar cuesta varios millones de pesos.

Además, en el caso de trabajos portuarios que se proyectan en la Isla de la Piedra, lo único que se puede decir por el momento es que todo lo que se ha hecho ha estado fundamentado en la ley.

“Y lo único que queremos es el bien para el puerto, porque si el puerto no está bien afectaríamos a mucha gente del puerto de Mazatlán, de la ciudad de Mazatlán, pero no solo de Mazatlán, de Durango, de Coahuila, de Nayarit, de muchos lados”, reiteró.