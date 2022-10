Arman fiesta en oficina del Gobierno de Mazatlán con tema que hace apología del delito

MAZATLÁN._ Una fiesta presuntamente “buchona” o con apología del delito fue realizada la tarde del pasado miércoles en las oficinas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, por lo que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres analiza qué procederá e integrantes del STASAM pidieron la destitución del titular de esa dependencia argumentando que no ha hecho buen trabajo.

“Hoy en la mañana (este jueves) me enteré, lo repruebo totalmente el hecho, no es nuestra cultura y menos hacerlo en un edificio público, creo que nada más se tomaron ahí la foto y fueron a festejar no en horarios de trabajo”, expresó el Presidente Municipal la mañana de este jueves en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Pero voy a investigar bien y por lo pronto reprobamos la actitud del director de haber hecho eso, y veremos cómo, de hecho, vamos a hacerle un oficio, un acta administrativa donde se le reprueba por lo que hizo, lo va con nosotros, no es nuestra cultura ni le abonamos a eso”.

A pregunta expresa de que si despediría al titular de esa dependencia, Javier David Ibarra Olmeda, dijo que va a analizarlo, en este caso al parecer se festejaba un cumpleaños.

“Voy a analizarlo, finalmente es una persona que nos ayuda muy bien aquí en la ciudad, tuvo un error, vamos a ver cómo lo resolvemos, sí lo voy a valorar”, reiteró Benítez Torres.

Por su parte el Regidor por el Partido Sinaloense, Reynaldo González Meza, dijo que es totalmente incorrecto que se haya hecho una fiesta por apología al narcotráfico la tarde del pasado 5 de octubre en las oficinas de Servicios Públicos, ubicadas en el Palacio Municipal, no hay una persona, sobre todo un funcionario que pueda avalar una situación de esa manera.

“Creo que es una falta de respeto totalmente a la ciudadanía, es una falta de respeto totalmente a la institución, al Ayuntamiento de Mazatlán y yo creo que eso aquí en el Ayuntamiento no debe haber cabida para situaciones de ese tipo”, reiteró González Meza.

“Ahí tendría que ver con Órgano Interno de Control a ver cómo procede, seguramente el titular ya debe de estar enterado, dice él que no se necesitan en ocasiones las denuncias, con lo que ellos ven en los medios de comunicación, con lo que ustedes sacan a la luz pública ya ellos pueden proceder y ver a qué falta y que sanción pudiera tener, el cese pues totalmente depende del Presidente Municipal, si yo fuera el Presidente Municipal pues desde luego en ese momento lo hubiera cesado sin lugar a dudas porque eso no se puede permitir, porque eso es una total falta de respeto, es una burla, yo creo que las instituciones son algo serio, algo que merecen respeto”.

Se preguntó si los servidores públicos no respetan las instituciones la ciudadanía cómo los va tratar a ellos.

En tanto que integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán realizaron la tarde de este jueves una manifestación en la Sala de Cabildo al término de la sesión solemne en la que se entregó el Premio al Mérito Femenino “Agustina Monterde Lafarga” 2022 a la presidenta del colectivo de rastreadoras mazatleco Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos, donde denunciaron las malas condiciones en que trabaja el personal de la Dirección de Servicios Públicos y pidieron la destitución del titular, Ibarra Olmeda.

“Están totalmente olvidados, es lamentable que el director de Servicios Públicos festeje y los trabajadores estén en el abandono, el día del huracán no estuvo el jefe ahí (de Servicios Públicos), debe estar a las 5:30, 6:00 de la mañana que es cuando los muchachos llegan y agarran su ruta, el director no se paró, el único que estuvo fuer el jefe porque se le estuvo molestando porque no estaba ahí a la orden de decirle a los muchachos espérense, no se vayan, se pueden arriesgar, los muchachos así se fueron (a trabajar), dijo la secretaria general del STASAM, Laura Elena Tirado, entre otros puntos, como el mal estado de 10 camiones.

Ante esta manifestación el Presidente Municipal expresó que los trabajadores del STASAM traen este tema desde hace tiempo en contra del jefe del área de Parques y Jardines porque es el que les ha puesto un hasta aquí en la corrupción.

“Entonces no voy a ceder en ese sentido, tengo pruebas y voy a denunciarlos, a todos los que trabajan ahí y a quienes los defienden, los voy a denunciar penalmente por corruptos”, subrayó Benítez Torres.

Y dijo que va a apoyar al Jefe de Parques y Jardines porque es el único que los ha podido poner en paz en la corrupción, con pruebas, tiene pruebas de todos.

En el caso del Director de Servicios Públicos, que antes de asumir dicho cargo era su chofer personal, el Alcalde manifestó que el día del huracán Orlene anduvo con él todo el día y reiteró que algunos trabajadores sindicalizados tienen una cola que a él le daría vergüenza participar en ese movimiento.