“El problema es que las personas que visitan la playa del Estero del Yugo no realizan una disposición responsable de sus residuos, los dejan en la arena o tirados a lo largo de la calle y no pasa nada, es decir, la gente hace lo que quiere, como quiere y en donde quiere”.

“Tom de Cerritos Turtles y Operadora de Playa limpian constantemente, pero si no se aplican sanciones pues seguiremos igual. Hemos realizado un sinfín de limpiezas de playa desde hace cinco años. El problema de la basura no es que se realicen limpiezas ni falta de botes, hemos colocado en varias ocasiones botes en ese lugar”, señaló.

Operadora de Playas y los colectivos ambientalistas Cerritos Turtles y MazConCiencia han realizado en diferentes ocasiones campañas de limpieza en el área, no obstante, Sofia Trejo Lemus, líder de MazConCiencia, afirma que no se realiza una disposición responsable de los residuos y faltan sanciones por parte de la autoridad correspondiente.

Pese a que en el lugar hay tambos de basura para depositar los residuos, los visitantes dejan todo sobre la banqueta o al lado de la laguna; incluso, en donde se localizan las alcantarillas se encuentra rebosado de desechos de todo tipo.

“Hemos fomentado un turismo depredador, que no valora de lo que disfruta y obvio que no lo cuida. Es muy lamentable que no conservemos uno de nuestros activos más valiosos como son nuestra zona turística, por ejemplo, en una de nuestras limpiezas recogimos más de 200 envases de cerveza y una enorme cantidad de colillas de cigarro. No alcanzan las manos para recoger la basura. En MazConCiencia nos satisface contribuir con la conservación de nuestros recursos naturales pero no podemos solos”, expresó Trejo Lemus.

La recurrencia con la que el sitio es usado como un bar en plena calle no se reduce debido a la falta de vigilancia policial permanente, pues si bien las patrullas realizan rondines en donde disipan a los vehículos y les piden retirarse, minutos después regresan al lugar.

En la laguna se encuentra instalada una biobarda cuya función es impedir que residuos sólidos vayan a parar a mar abierto, sin embargo, por la posición en donde se ubica, esta no evita que la basura de la calle vaya a dar a la laguna y que todo este material termine en el cuerpo de agua, contaminando el ecosistema de peces, aves y reptiles que habitan ahí.