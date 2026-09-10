Armando Ramos amenizará el Grito de Independencia en Mazatlán

MAZATLÁN._ La celebración del tradicional Grito de Inicio de la Guerra de Independencia de México en la Plazuela República será amenizada por Armando Ramos, fundador del Grupo Calibre 50, anunció la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Vamos a tener un invitado de gala para amenizar la noche del Grito de Independencia, se trata de Armando Ramos, talento mazatleco fundador de Calibre 50, que produjo muchos de los éxitos de esa agrupación y que viene con su proyecto ‘Al Tiro’, con músicos jóvenes que le cantan al amor, al desamor y a la vida”, expresó este jueves.

“Los esperamos a las y los mazatlecos desde temprano, en la noche del Grito, el 15 de septiembre para seguir bailando y cantando hasta después de medianoche y festejar con este grupo mazatleco y el orgullo de ser mexicanos”.

La Alcaldesa agregó que se tendrá también la verbena tradicional en la Plazuela República, y en el espacio frente al Palacio Municipal habrá diferentes presentaciones, como ya lo comentaba el director del Instituto Municipal de Cultural Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García Osuna, que habrá bailables folclóricos.

“Y también vamos a tener todo lo que es la logística, se las vamos a dar a conocer, el cierre de calles que va ser a partir de las 10:00 de la mañana y la verbena popular que es a partir de las 08:00 y media de la noche, empezará a servir por parte del DIF Municipal taquiza, aguas frescas hasta agotar existencia”, informó.

“Así es que invitamos a toda la gente que venga a celebrar, por supuesto contamos con un operativo de seguridad que ya fue presentado aquí mismo en Cabildo ante todas las autoridades de los tres niveles de gobierno; les repito que son 7 mil 700 elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno que acompañan al municipio de Mazatlán”.

Para este evento también se cuenta con el apoyo de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, que el pasado fin de semana estuvo en Mazatlán y dio a conocer que hay condiciones para realizar estas celebraciones en el puerto y en otros municipios de la entidad.

También se tiene el apoyo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó Palacios Domínguez.