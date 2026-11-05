$!Armas y fuerza operativa no bastan por sí solas si no se transforma la realidad social: Gobernadora de Sinaloa

Al encabezar las Jornadas de Paz y la Campaña de Desarme Voluntario este jueves en la Colonia Lomas del Ébano, en Mazatlán, la Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava enfatizó que las armas y la fuerza operativa no bastan por sí solas en el combate a la violencia si no se transforma también la realidad social. En el evento realizado en la cancha de fútbol de esa parte del nororiente de Mazatlán, que también fue presidido por el Subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco Garza, agradeció a los asistentes por su presencia que es el reflejo de que el pueblo de Mazatlán y de todo Sinaloa anhela la paz y trabaja activamente por recuperar la tranquilidad en sus comunidades. “Como Gobierno del Estado asumimos con total firmeza y claridad el deber ineludible de combatir la violencia en todas sus formas; la seguridad no puede ser vista únicamente como una reacción ante el delito, sino como un compromiso ético y constitucional para salvaguardar la vida, los derechos, las libertades y el patrimonio de cada sinaloense”, expresó en su mensaje en el acto donde la bienvenida estuvo a cargo de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Ante decenas de asistentes, brigadistas, elementos y personas de instituciones participantes en las Jornadas de Paz para brindar servicios e información a la comunidad de esa parte de Mazatlán y colonias aledañas, subrayó que no hay espacio para la indiferencia, el Estado tiene la obligación de intervenir con determinación en aquellas zonas de alto riesgo a fin de favorecer su pacificación y devolver la tranquilidad a las familias. Dijo que se trabaja todos los días con una estrategia integral y bien estructurada, en primer lugar la estrategia se desarrolla mediante una estrecha y eficaz coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de Gobierno.

“La suma de esfuerzos entre las fuerzas federales representadas dignamente por nuestras Fuerzas Armadas junto con las instituciones encargadas de la seguridad estatal y municipal ha permitido articular despliegues operativos más eficaces y consolidar esquemas de atención integral”, expuso Domínguez Nava. “Esta unión de mandos y voluntades demuestra que cuando los tres órdenes de gobierno marchamos en un mismo sentido los márgenes de operación de la delincuencia se reducen significativamente, sin embargo, estamos convencidos de que las armas y la fuerza operativa no bastan por sí sólas si no transformamos también nuestra realidad social”. Por ello dijo que el corazón de la estrategia radica en el combate directo a las causas sociales que originan el crimen y las violencias, por lo que con las Jornadas de Paz las autoridades entran a las colonias no solamente a vigilar, sino también a reconstruir el tejido social facilitando el acceso efectivo a los programas federales, estatales y municipales.

“Atendemos la falta de oportunidades, la exclusión y las carencias en los servicios con una oferta institucional que beneficia directamente a la ciudadanía y contribuye a prevenir el delito desde sus orígenes”, manifestó. “A la par, el Programa de Desarme Voluntario que hoy nos convoca representa un paso contundente en esta misma dirección al incentivar a la población mayor de 18 años a intercambiar voluntariamente armas de fuego, municiones y explosivos por dinero en efectivo; estamos retirando un peligro latente en los hogares sinaloenses”. Indicó que concientizar a la población sobre las trágicas consecuencias de tener un arma en casa es fundamental para fomentar valores, actitudes y comportamientos que rechacen de manera definitiva la violencia en todas sus formas. “Amigas y amigos de Mazatlán: el camino hacia la paz duradera se construye paso a paso, comunidad por comunidad y casa por casa tal como lo haremos hoy junto con nuestras brigadas, la paz de la patria se construye desde el hogar fomentando en cada familia y en cada uno de sus integrantes los valores de la paz positiva, aquella que se funda en el derecho, la justicia y el progreso”, asentó.

“Sigamos trabajando unidos ciudadanía, fuerzas armadas y autoridades civiles, todos bajo el liderazgo visionario de nuestra Presidenta Claudia SheinbaumPardo para consolidar un Mazatlán y un Sinaloa donde la paz y la justicia, el desarrollo y el bienestar social sean el legado para nuestras presentes y futuras generaciones”. También hizo un reconocimiento a la buena actitud que tuvieron las personas de donar sus armas, pues no deben olvidar que al hacerlo están contribuyendo de manera importante a reducir la violencia que tanto preocupa a las y los sinaloenses.