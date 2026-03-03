$!Arranca Colecta Anual de Cruz Roja en Mazatlán y recibe un millón 76 mil 500 pesos en donativos

Entre un ambiente de esperanza, cordialidad y altruismo, la Delegación mazatleca de Cruz Roja Mexicana realizó este día el banderazo de arranque a la Colecta Anual 2026, en la que gracias a los donativos de empresarios, autoridades e invitados locales, pudieron reunir un millón 76 mil 500 pesos en su primer día. La ceremonia inaugural a la tradicional colecta, contó con la presencia de Carlos Bloch Artola, delegado estatal de Cruz Roja Mexicana; Wendy Jean Hardouin, presidenta del Consejo Local de Cruz Roja Mazatlán; Laura Delia Hernández, coordinadora local del Voluntariado de Damas de Cruz Roja; Jonathan Cruz Magaña, titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 5 Mazatlán; Moisés Ríos, secretario del Ayuntamiento, entre otros. Con la meta de llegar a los 4 millones 400 mil pesos este año, dirigentes de Cruz Roja dieron la bienvenida a las personalidades en la Plazuela República, donde también se presentó el slogan de este año: “Esto que ves, lo hacemos juntos”; mismo que motiva a la ciudadanía a apoyar a la institución con cualquier cifra que sea de su voluntad.









“Recordar que tenemos que hacer este tipo de actividades porque Cruz Roja no tiene un presupuesto establecido, distinto a lo que mucha gente piensa. No tenemos un recurso establecido y por tanto siempre apelamos a la bondad de las y los sinaloenses, de empresarios, de empresas socialmente responsables, de instituciones y ¿por qué? De los Gobiernos, porque somos además de un aliado, somos como socios en la parte de cuidar a la sociedad desde todos los ángulos”, explicó Bloch Artola.







Por su parte, Wendy Hardouin, destacó la presencia de todos los voluntarios y colaboradores de Cruz Roja Mazatlán, quienes día a día dan su mayor esfuerzo por brindarle seguridad y atención a quienes lo necesitan; acciones que hoy esperan puedan ser remuneradas con un donativo de todo corazón. “La Cruz Roja está presente en los momentos en que nadie está preparado; cuando suena una llamada de emergencia o una familia vive minutos de angustia, cuando un accidente cambia el rumbo de un día a otro, ahí estamos sin preguntar, sin juzgar y sin distinguir. Cada ayuda monetaria se convierte en una ambulancia que avanza, en un paramédico capacitado, en una vida atendida con dignidad y esperanza”, expresó Hardouin.









Asimismo, se anunció que para este año la población podrá hacer su donación a Cruz Roja por medio de un código QR, en el cual será posible hacer un depósito o transferencia que ayuda a la benemérita institución rescatista. Sin dejar de lado al tradicional boteo que hace el personal en las calles y los eventos a realizar en los siguientes meses. Entre las empresas e instituciones que ayudaron a Cruz Roja Mazatlán a conseguir su primero millón de pesos este día, estuvieron el H. Ayuntamiento de Mazatlán, El Encanto, Royal Villas, Industrias Marino, Grupo Venados, Grupo Petroil, Grupo Alerta, Sistema DIF, Casa Ley, Mueblerías Valdez, Grupo Pinsa, Desarrollos Turísticos Marina, PMA, Hotel Playa, Palmas Automotriz, Coronado Agentes y por supuesto Periódico Noroeste.







