$!Arranca colecta de tapas PET para apoyar tratamiento médico de Romina Isabel

En medio de un ambiente de entusiasmo y empatía, alumnos, docentes, padres de familia y autoridades educativas se unieron al banderazo inicial del ‘Tapatón por Romina’, campaña de recolección de tapas PET organizada por el Jardín de Niños Eloísa Aguirre del Valle, en beneficio de la pequeña Romina Isabel. La solidaridad infantil y comunitaria se hizo presente durante el arranque de esta campaña, la cual tiene como principal objetivo el beneficiar económicamente a la familia de Romina Isabel para poder costear su tratamiento médico. Así lo compartió la maestra Mariana Hernández Victorino, quien se mostró entusiasmada por el inicio oficial de esta campaña, la cual busca involucrar no solo a la comunidad escolar, sino también a la ciudadanía en general, con la intención de crear conciencia entre los menores sobre la importancia de ayudar a quienes atraviesan situaciones complicadas.







“Estuvimos muy contentos de contar con la presencia de autoridades y de los papás de Romina en este arranque de la campaña, donde los niños del preescolar vitorearon mucho el nombre de Romina y estuvieron participando con mucha emoción”, comentó. “La respuesta desde el primer día de colecta ha sido muy buena y eso nos motiva a seguir adelante. Vimos este proyecto muy ambicioso, pero afortunadamente muchas personas y escuelas se están sumando”, agregó. Como parte del evento se realizó un acto simbólico donde los niños, grupo por grupo, depositaron sus tapitas en un contenedor especial mientras coreaban la frase ‘Cada tapa cuenta’, mostrando entusiasmo y participación en esta actividad solidaria.







Hernández Victorino destacó que, desde el primer día, la respuesta ha sido positiva, ya que diversas instituciones educativas y organizaciones comenzaron a sumarse a la causa con donaciones de tapas PET. “Más que una campaña, buscamos también enseñarles a los niños valores como la solidaridad y la empatía, donde cada aportación ayuda, por eso seguimos invitando a más escuelas y organizaciones a sumarse a esta noble causa”, declaró.

“Queremos que más personas conozcan el caso de Romina y puedan apoyarnos con la recolección de tapas PET”, agregó. Entre los asistentes al evento, estuvo la directora del plantel, Ana Alicia Picos Zamudio, la pequeña Romina Isabel junto a sus padres, además de autoridades educativas como José Juan Rendón Gómez, jefe del Departamento de Servicios Regionales de la SEPyC, Wendoly Flores, sub jefa de Educación Básica y Graciela Arciniega, jefa del Sector 08 de Preescolar.





