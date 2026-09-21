$!Arranca construcción de aula en Jardín de Niños Jorge Domínguez Ramírez, en Mazatlán, durante Lunes Cívico

Con la finalidad de mejorar las condiciones en las que cerca de 90 estudiantes reciben su educación preescolar y una inversión de más de 817 mil pesos, el Gobierno de Mazatlán inició la construcción de un aula de recursos en el Jardín de Niños Jorge Domínguez Ramírez, ubicado en el Fraccionamiento Prado Bonito. Así lo dio a conocer la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien encabezó el banderazo inicial para los trabajos durante el programa Lunes Cívico, acompañada por la directora del plantel, Ruth Gabriela Silva Muñiz, así como por autoridades municipales, educativas, militares, además de docentes, estudiantes y padres de familia. Palacios Domínguez destacó que este proyecto responde a una solicitud planteada por Silva Muñiz y familias del plantel, quienes señalaron la necesidad de contar con un espacio adecuado para complementar las actividades académicas y fortalecer el proceso de aprendizaje de niñas y niños. “Hoy entregamos la rehabilitación del aula de recursos, que es fundamental en un jardín de niños. En este espacio, las educadoras y los educadores utilizan el juego, las actividades y la ternura para llevar conocimiento y reforzar valores en nuestras niñas y niños”, comentó. “Hoy quiero reconocer a toda esta comunidad educativa, que cada día abraza a sus alumnos como si fueran de su familia. Tenemos educadoras y educadores de clase mundial, que utilizan el juego, las actividades y la ternura para transmitir conocimientos”, agregó. De acuerdo con la Alcaldesa, los trabajos tendrán una duración aproximada de dos meses.

Una vez terminada, el aula permitirá que las y los estudiantes cuenten con un espacio adicional para realizar actividades educativas y tener acceso a herramientas que complementen su formación. Asimismo, indicó que en el jardín de niños estudian alrededor de 90 menores, quienes serán los principales beneficiarios del proyecto, junto con el personal docente y las futuras generaciones que ingresen al plantel. Palacios Domínguez reconoció durante su mensaje ante la comunidad escolar la labor de las educadoras y educadores, al señalar que la enseñanza durante los primeros años requiere conocimientos, sensibilidad y cercanía con los menores. En este sentido, destacó que las actividades realizadas en la educación preescolar, como el juego, la convivencia y el trabajo colectivo, contribuyen a transmitir conocimientos y fortalecer valores entre la niñez. Además, agradeció la confianza de los padres de familia y aseguró que su administración continuará trabajando de manera cercana con las comunidades escolares para atender las necesidades de infraestructura y mejorar los espacios públicos destinados a la enseñanza. Palacios Domínguez pidió a los estudiantes valorar y cuidar las instalaciones de su escuela, al recordarles que los espacios educativos son construidos con recursos públicos y pertenecen a toda la comunidad. Por ello, señaló que el aula, la cancha, las áreas verdes y el resto de las instalaciones están destinados al aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de las niñas y los niños. “Recuerden siempre que esta aula, esta cancha y estos árboles son para ustedes, que todas y todos los mexicanos pusimos de nuestra parte para lograr que fuera una realidad”, declaró. También destacó que el acceso a la educación representa un derecho y que los conocimientos adquiridos en las aulas acompañarán a los estudiantes durante el resto de su vida. “Recuerden siempre que la escuela es un derecho, que su segunda casa es la escuela y que todo lo que aprendan aquí nadie se los va a quitar jamás. Sueñen en grande”, dijo. La Alcaldesa agregó que los planteles deben convertirse en espacios donde los menores puedan sentirse seguros, desarrollar sus capacidades y avanzar hacia la construcción de sus proyectos de vida.