Arranca consulta en la UAS Mazatlán sobre proyecto de reingeniería financiera

Al iniciar el proceso, unos cuantos votantes emitieron su sufragio para presentar su postura sobre la reingeniería financiera que busca impulsar el rector Jesús Madueña
Alexis García |
10/10/2025 08:58
MAZATLÁN._ En punto de las 8:00 horas de este viernes, la Universidad Autónoma de Sinaloa en su Unidad Regional Sur, dio inicio a la jornada de consulta sobre la reingeniería financiera impulsada por el rector Jesús Madueña Molina.

Las mesas fueron instaladas en algunas facultades del campus, donde maestros jubilados, docentes y personal administrativo pueden emitir su voto.

Entre las que iniciaron su actividad temprano estaban, Informática, Derecho, Gastronomía y Nutrición, Ciencias Sociales, entre otras.

Desde las primeras horas, el arranque del proceso se dio con poca afluencia de participantes.

Aunque las mesas receptoras abrieron en tiempo y forma, la participación de la comunidad universitaria ha sido limitada durante la mañana, con un flujo ligero de votantes en las áreas designadas.

La jornada, que se extenderá hasta las 18:00 horas, busca conocer la postura del personal universitario respecto a la iniciativa de reestructuración financiera presentada por las autoridades.

Dicha propuesta ha generado debate en distintos sectores de la UAS, por las implicaciones que tendría en la administración de los recursos y autonomía de la institución.

Las autoridades universitarias han hecho un llamado a la comunidad académica a participar de manera responsable y democrática.

Se espera que la afluencia aumente hacia el mediodía y durante las últimas horas de la votación.

