$!Arranca consulta en la UAS Mazatlán sobre proyecto de reingeniería financiera

MAZATLÁN._ En punto de las 8:00 horas de este viernes, la Universidad Autónoma de Sinaloa en su Unidad Regional Sur, dio inicio a la jornada de consulta sobre la reingeniería financiera impulsada por el rector Jesús Madueña Molina. Las mesas fueron instaladas en algunas facultades del campus, donde maestros jubilados, docentes y personal administrativo pueden emitir su voto.





Entre las que iniciaron su actividad temprano estaban, Informática, Derecho, Gastronomía y Nutrición, Ciencias Sociales, entre otras. Desde las primeras horas, el arranque del proceso se dio con poca afluencia de participantes. Aunque las mesas receptoras abrieron en tiempo y forma, la participación de la comunidad universitaria ha sido limitada durante la mañana, con un flujo ligero de votantes en las áreas designadas. La jornada, que se extenderá hasta las 18:00 horas, busca conocer la postura del personal universitario respecto a la iniciativa de reestructuración financiera presentada por las autoridades.



