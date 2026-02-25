$!Arranca Cruz Roja su Colecta Anual 2026 en Mazatlán

Sánchez Carrillo expresó que para poder impulsar esta campaña y fomentar la participación de la ciudadanía, la institución organizó una agenda de actividades que incluye un desfile por distintos puntos de la ciudad, una misa con la que se encomienda la colecta y el banderazo oficial de inicio, que está programado para celebrarse el martes 3 de marzo en la explanada de la Plazuela República en punto de las 17:00 horas.

“Hemos cambiado nuestras estrategias de recaudación y ya no dependemos únicamente del boteo tradicional, ahora realizamos distintas actividades que nos ayudan a captar recursos, aunque aún no es suficiente”, añadió.

“Este año la meta es de 4 millones 400 mil pesos, una cifra ambiciosa, pero confiamos en poder acercarnos con el apoyo de la ciudadanía, pues el año pasado logramos reunir aproximadamente 1 millón 500 mil pesos, quedando muy por debajo de la meta, por lo que este año representa un reto importante para todos”, comentó.

Elizabeth Sánchez Carrillo, directora administrativa de Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán, destacó que para esta edición se buscarán estrategias diferentes para poder acercarse lo más posible a la meta.

Un reto ambicioso es el que se fijó este año la institución al buscar recaudar un total de 4 millones 400 mil pesos, después de que, en años anteriores, como en 2025, solo se logró recaudar un millón 500 mil pesos, cantidad que resultó insuficiente frente a las necesidades operativas de la delegación.

En la búsqueda por reunir los recursos que le permitan mantener en funcionamiento sus servicios de emergencia, atención médica y traslado en ambulancias en el puerto, la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán puso en marcha su Colecta Anual 2026.

Asimismo, destacó que a lo largo del año se estarán realizando diversos eventos, como cenas de gala, ferias de la salud, carreras y actividades recreativas, con la intención de que la población se involucre y contribuya al sostenimiento de la institución.

La primera actividad programada será el Desfile de Colecta, que tendrá lugar este sábado 28 de febrero con salida en punto de las 8:00 horas, desde las instalaciones de Cruz Roja Mazatlán, para recorrer distintos puntos del puerto dando a conocer el inicio del boteo, para posteriormente, el domingo 1 de marzo se llevará a cabo una misa en la Catedral de la Basílica de la Inmaculada Concepción a las 9:00 horas.

En este sentido, la directora administrativa señaló que las estrategias de recaudación han evolucionado con el tiempo dejando de depender únicamente del boteo tradicional y apostando por actividades que generan mayor participación social.

En este sentido, se busca que las personas no solo aporten recursos, sino que además formen parte de los eventos que promueven la solidaridad y el trabajo comunitario.

“Invitamos a la gente a que conozca nuestras instalaciones y vea en qué se utiliza su donativo, desde el mantenimiento de ambulancias hasta la mejora de nuestros servicios”, expresó.

Por otro lado, Sánchez Carrillo mencionó que la mayor parte de los donativos son provenientes del sector empresarial, el cual aporta entre el 80 y el 90 por ciento de los recursos, mientras que el resto corresponde a contribuciones ciudadanas.

Sin embargo, destacó que para Cruz Roja, cada donativo es importante, ya que permite continuar brindando atención a personas que, en muchos casos, no cuentan con los medios para cubrir servicios médicos de emergencia

Como dato, se compartió que, en promedio, la delegación brinda casi 30 mil atenciones médicas al año, con miles de consultas mensuales y más de 7 mil servicios de ambulancia anuales, lo que refleja la alta demanda de sus servicios en la ciudad.

Finalmente, Sánchez Carrillo informó que el gasto operativo anual de la delegación asciende a 18 millones de pesos, monto que cubre desde medicamentos y materiales hasta el mantenimiento de unidades y personal.

Por esta razón, la colecta representa una herramienta fundamental para garantizar la continuidad de los servicios y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en Mazatlán.

Otra de las actividades que se tienen contempladas para el resto del año son el boteo en la caseta de Mármol, del sábado 28 de marzo al 11 de abril, la cena de gala el 12 de abril, la Expo Feria de la Salud 2026, el viernes 24 de abril, en Plaza Acaya, así como el Desayuno Baile de las Flores, el 9 de mayo.

También se tiene programada la Rodada Fridas y Diegos Por Cruz Roja, el 24 de mayo, la Carrera Roja, el 21 de junio y finalmente, el tradicional Desayuno Navideño, el 21 de noviembre, aunque existe la posibilidad de que más actividades benéficas para la institución se puedan agregar a este calendario.