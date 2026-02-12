$!Arranca el Carnaval de Mazatlán con la coronación del Rey de la Alegría, Javier I

MAZATLÁN._ La coronación del Rey de la Alegría, Javier I, marcó este jueves el inicio oficial del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “¡Arriba La Tambora!”, la edición número 128 de la máxima fiesta. La ceremonia se llenó de música, colores, fuegos pirotécnicos y tradición en el estadio Teodoro Mariscal. En una velada que desbordó algarabía desde su inicio, Javier Osuna, “El Chiras”, fue coronado como el principal soberano de la máxima fiesta del puerto, quien desde el proceso de elección mostró un respaldo ciudadano, asumiendo el título con su característico ánimo festivo, espíritu alegre y cercano a los mazatlecos.

El integrante de la Banda MS recibió la corona lleno de emoción, entre confeti y serpentinas, al ritmo de la música regional que convirtió el Teodoro Mariscal en una gran fiesta popular, rindiéndole honor al nombre de este espectáculo, “Tambora y Tradición”. Durante esta ceremonia también se sumaron a los festejos el cortejo real masculino, integrado por Guillermo Orrante, quien recibió el título de Príncipe Real; Víctor García, quien fue nombrado Marqués; así como Romeo Martínez, el cual se colgó la banda de Duque.



Una recorrido de música y tradición La coración de Javier I contró con la presentación del ballet folclórico del Instituto de Cultura de Mazatlán, quienes con el tema “Mi Diana” invadieron y llenaron de color el escenario para abrir la que se presumió como una velada llena de ritmo y bullicio. La celebración continuó dándole un realce musical al ritmo de “El Manicero”, para conmemorar el 25 aniversario de que Daniel Osuna portó la corona de Rey del Carnaval, recibiendo un reconocimiento por su aniversario de plata dentro de esta magna fiesta mazatleca.

La fiesta siguió su curso con uno de los momentos más emotivos de la noche, cuando Bryan I, Rey del Carnaval de Mazatlán 2025, hizo entrega de su corona, compartiendo entre lágrimas un mensaje de despedida, a la que consideró una de sus experiencias más importantes en su vida. “He tenido el privilegio de ver el Carnaval desde una perspectiva única, sintiendo el corazón de nuestra gente en la piel, al ritmo de la música, viendo la luz en los ojos de los niños y la emoción en el rostro de los adultos”, dijo. “Alzo la voz por todos aquellos que han visto truncados sus sueños por las limitaciones que la misma sociedad nos pone día con día y les afirmo que los sueños sí se cumplen. Crean en ustedes mismos y nunca dejen de luchar por sus objetivos”.

Mientras temas como ‘Estereofónica’ y ‘Pato Asado’ haciendo retumbar el escenario, la Corte Real hizo acto de presencia con el arribo de Víctor García y Romeo Martínez, Marqués y Duque Real, seguidos por el Príncipe Real Guillermo Orrante. Detrás de ellos, guiado por un niño pescador entonando su trompeta tomó el escenario Javier I ‘El Chiras’, que no dejó pasar la oportunidad de compartir unos pasos de baile, al ritmo del ‘Pato Asado’ hasta llegar al trono real. Acto seguido,, la actual Reina del Carnaval, Anahí I, fue la encargada de colocarle la corona al Principe Real, Guillermo Orrante, y posteriormente al ahora máximo soberano de esta fiesta porteña Javier I.







Fue en el momento en que Anahí primera colocó la corona sobre Javier I que el cielo se iluminó en su máximo esplendor a causa de los fuegos artificiales, dando por iniciada de manera oficial, las celebraciones de esta nueva edición del carnaval de Mazatlán. De esta forma, la investidura de Javier ‘El Chiras’ cómo el Rey de la Alegría, no solamente inaugura la agenda festiva, sino que además confirma el arraigo de una celebración que generación tras generación, mantiene viva sus costumbres, mientras proyecta una edición renovada y preparada para recibir a miles de visitantes, enalteciendo una de las tradiciones más importantes de Mazatlán y Sinaloa como lo es la música regional, bajo el lema ¡Arriba la Tambora!





Con esta coronación, Mazatlán abre formalmente su calendario carnavalero, que durante los próximos días concentrará espectáculos artísticos, eventos culturales y ceremonias tradicionales que fortalecen la identidad del puerto. La investidura del Rey de la Alegría no solo inaugura la agenda festiva, sino que confirma el arraigo de una celebración que, generación tras generación, mantiene vivas sus costumbres mientras proyecta una edición renovada y preparada para recibir a miles de visitantes.





