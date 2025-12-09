Arranca el viernes el tianguis navideño de la Colonia Benito Juárez, en Mazatlán

Con la esperanza de tener una buena temporada de ventas y mucho movimiento de clientes, será este viernes cuando los comerciantes de la Colonia Benito Juárez arranquen su tianguis navideño en Mazatlán, el cual estará instalado permanentemente desde el 12 hasta el día 31 de diciembre .

Nuevamente, la tradición y magia del tianguis navideño se harán presentes en las calles de la Colonia Benito Juárez para ofrecer diversos artículos y productos a los mazatlecos.

Se esperan puestos de ropa, calzados, ropa invernal y hasta juguetes en oferta que podrán aprovechar los padres de familia.

La presidenta de los tianguistas, Amalia Suheid García, señaló que al principio habrá unos cuantos puestos como es costumbre; sin embargo, conforme avancen los días se irán colocando más comerciantes hasta tener el lleno que hay cada domingo, día en que mayor afluencia tienen.

Se espera que los tianguis se instalen desde las 6:00 horas del viernes para dar comienzo a la vendimia que durará más de dos semanas sin descanso.

Este año los tianguis de Francisco Villa, Flores Magón y Villa Unión también tendrán permiso de poner durante las vísperas de Navidad y Año Nuevo.

García indicó que el próximo martes 16 de diciembre habrá un ceremonia de corte de listón oficial para la inauguración del tianguis navideño, donde esperan contar con la asistencia de autoridades municipales, quienes puedan avalar la temporada más concurrida del bazar.



Alista Gobierno su propio Mercadito Navideño

En tanto, previo al tianguis navideño del viernes, el Gobierno de Mazatlán también alista su propio “Mercadito Navideño del Bienestar”, a realizarse el próximo jueves 11 de diciembre en la plazuela de la Colonia Juárez, en un horario de 15:00 a 20:00 horas.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Mazatlán anunció que en su mercadito estarán ofreciendo venta de ropa, manualidades, repostería, tratamientos faciales y corte de cabello gratis.

Mientras que también habrá espectáculo de Danza folklórica, Jazz y clases de zumba.