En un evento que reunió a estudiantes, personal universitario y a la ciudadanía mazatleca, se puso en marcha de manera oficial el Jeringatón 2026, el cual tuvo lugar en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Occidente de Mazatlán, una colecta en apoyo a familias que viven con diabetes tipo 1. Organizado por Grupo Beta con apoyo de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa y la UAdeO, arrancó esta jornada que tiene como propósito reunir jeringas para que niñas, niños y otros pacientes con diabetes tipo 1 cuenten con los insumos que necesitan para aplicarse la insulina.

Oralia Cristina Armenta Sotelo, presidenta del patronato de Grupo Beta de Niños con Diabetes Tipo 1, informó que la institución apoya a pacientes de todo Sinaloa y tiene un registro de casi 500 personas, destacando que la colecta también busca dar a conocer esta condición, que suele diagnosticarse a temprana edad, e invitar a más familias a acercarse a la organización. “Estos pacientes dependen de inyecciones de insulina todos los días, mínimo cuatro inyecciones al día. Entonces, este Jeringatón fue creado precisamente con la idea de donar jeringas o de dotar de jeringas a los pacientes que viven con esta condición”, comentó. “Grupo Beta es una institución que apoya pacientes con diabetes tipo 1 en todo el estado de Sinaloa. Esta diabetes por lo general se diagnostica en edad temprana”, agregó. Armenta Sotelo señaló que, entre los menores a quienes apoya la institución, hay quienes requieren al menos cuatro inyecciones de insulina al día y deben medirse la glucosa hasta siete veces en una jornada.

Asimismo, mencionó que aunque las jeringas representan solo una parte del gasto familiar, contar con ellas es indispensable para quienes las utilizan a diario para administrarse la insulina. “Si bien la jeringa no es el gasto mayor de la diabetes, porque esos niños también tienen que pinchar sus dedos y medir glucosa hasta siete veces al día. Pero bueno, la jeringa representa algo muy especial para nosotros, porque cada inyección de insulina es una inyección de vida. Tener insulina y si no tenemos con qué aplicarla, pues no nos cura de nada”, declaró. La colecta de Mazatlán tiene como antecedente la jornada realizada en agosto en Guasave, donde Grupo Beta reunió 14 mil jeringas que distribuyó entre sus integrantes. De acuerdo con la representante de la asociación, los insumos fueron de ayuda para las familias, aunque se consumieron en poco tiempo debido al número de pacientes y a la cantidad de aplicaciones que requieren. Para la edición de Mazatlán, expresó que espera superar lo recaudado en Guasave, aunque evitó fijar una meta.