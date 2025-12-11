$!Arranca en Mazatlán la primera jornada de socialización del Sistema Estatal Anticorrupción

MAZATLÁN._ En un esfuerzo por acercar el combate a la corrupción a sectores de la población que poco conocen del funcionamiento del sistema o de los mecanismos formales para denunciar irregularidades, se llevó a cabo en Mazatlán la primera jornada de socialización del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa. Fue a través del Comité de Participación Ciudadana que tuvo lugar el arranque de estas jornadas, las cuales representan un paso decisivo en el camino hacia abrir el diálogo con la ciudadanía mazatleca y del resto del estado.

Así lo dio a conocer Lucía Irine Mimiaga León, presidenta del CPC, quien señaló que estas jornadas tienen como objetivo generar espacios donde las personas puedan expresar sus experiencias, resolver dudas y comprender cómo actuar ante casos de corrupción o faltas administrativas, además de orientar legalmente a quienes decidan denunciar alguna conducta indebida de servidores públicos. “Es la primera jornada de socialización que realizamos para acercarnos a públicos que quizá no están informados sobre el combate a la corrupción, donde buscamos explicar cómo denunciar casos de corrupción o faltas administrativas y ofrecer asesoría legal desde el Comité de Participación Ciudadana”, comentó. “La idea es salir a la calle, conversar con la ciudadanía y conocer también sus experiencias”.

Mimiaga León expresó que la corrupción se ha convertido en la segunda mayor preocupación de la sociedad mexicana después de los temas de seguridad pública, existiendo una percepción creciente de que el problema se ha intensificado. Asimismo, señaló que las instituciones gubernamentales han quedado rebasadas y que, a nivel nacional, los sistemas anticorrupción se han debilitado, aunque en Sinaloa, el mecanismo se continúa fortaleciendo con un comité ciudadano integrado por especialistas, aunque reconoció que el desafío es mayor, sobre todo por los vínculos entre corrupción y crimen organizado que se observan en distintas regiones. “Los indicadores muestran que, después de la seguridad pública, la corrupción es la mayor preocupación de la gente. Existe una percepción de que la corrupción ha ido en aumento y de que es necesario hacer más”, declaró. “Los gobiernos han sido rebasados por esta problemática y aún hay áreas de oportunidad importantes”.