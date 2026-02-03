Arranca en Mazatlán periodo de verificación vehicular a transportistas locales

En busca de garantizar la seguridad y el servicio digno a los pasajeros, este día arrancó en Mazatlán el periodo de verificación vehicular a los distintos transportistas del puerto, el cual durará nueve días; así lo dio a conocer el nuevo titular de Vialidad y Transporte en el puerto, Juan de Dios Mendoza.

Con 10 días en el cargo, el nuevo jefe de la oficina explicó que estas medidas sirven para verificar que las unidades tengan seguro de viajero, estén en buen estado y haya una documentación completa. En tanto, mencionó que ya tuvo la oportunidad de reunirse con los líderes del gremio vehicular en la ciudad.

“Estamos haciendo un diagnóstico de la situación actual, nos hemos reunido también ya con todos los gremios de transportistas, los de la Alianza, los de la Pulmonía, los aurigueros, con todos ellos, y hemos encontrado un ambiente de trabajo agradable”, explicó Mendoza López.

“De hecho, a partir del día de hoy, ahorita a las 9 de la mañana, inició el periodo de verificación vehicular, en el cual están revisando los inspectores, que todas las unidades cuenten con el seguro de vida de los viajeros, que cuenten con buenas condiciones de mecánica, de estética, y sobre todo, que esté toda la documentación en regla dentro de la ley”.

Recalcó que la repuesta y los ánimos de trabajo ha sido muy cordiales, por lo que tiene fe en que las unidades transportistas pueden cumplir con las condiciones óptimas para laboral. Mientras que aún no reciben peticiones formales por parte de los dirigentes sobre alguna queja o parecido.

“Ahorita se inició con los taxis rojos, son parece dos o tres días con ellos, después seguimos con los taxis, las aurigas, etcétera, etcétera. Pero se trata de que estén los vehículos en condiciones óptimas de trabajo para la ciudadanía. Hasta ahorita no hay ninguna petición, es un ambiente de colaboración nada más, peticiones formales no ha existido ninguna hasta este momento”.

CHOFERES DEBEN EVITAR CAER EN INFRACCIONES

Mendoza López también indicó que no se puede permitir que los transportes urbanos tengan infracciones por llevar música a todo volumen en la unidad. Sin olvidar el contar con su certificado de aptitud que los califico tanto médica como integralmente para ser conductor responsable.

“Hemos tocado más que nada el asunto de las unidades, de los permisos. Hay cosas imperdonables en el caso de las infracciones, como son cero música, no podemos permitir música, no podemos permitir que no tengan el seguro de vida para el viajero. Son los aspectos importantísimos”.

“Buscamos que también ellos tengan el certificado de aptitud, en el cual se incluye lo que es el antidoping y otra serie de aspectos de salud importantes para poder trabajar de mejor manera”.

PARA SABER

Juan de Dios Mendoza López fue nombrado director de Vialidad y Transporte en Mazatlán el pasado 23 de enero, ocupando el carro en sustitución de Héctor Daniel Brito Rojas.