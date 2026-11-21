MAZATLÁN._ Con la finalidad de intercambiar experiencias y actualizar las técnicas de atención a emergencias, cerca de 450 bomberos de México, Estados Unidos y Chile se reunirán en el puerto durante el Primer Congreso Internacional de Bomberos Mazatlán 2026, que se estará desarrollando del 23 al 27 de noviembre. Saúl Robles Chávez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, institución encargada de la organización del evento, detalló que este encuentro constará de conferencias, prácticas y talleres de búsqueda y rescate, así como combate a incendios y atención de emergencias. “Una de las cosas que nos dejará este Congreso es que vienen bomberos de muchas partes y cada bombero que viene representa la seguridad para su propio municipio. Entonces, aprender técnicas nuevas, actualizar las técnicas de trabajo, hace que haya mayor seguridad en la atención de emergencias en los departamentos de bomberos”, comentó. “Sobre todo porque un bombero capacitado es similar a tener a alguien que pueda salvar vidas. Y vamos a tener cursos tanto de rescate como de incendios”.

Robles Chávez señaló que la recepción comenzará el lunes 23 con un encuentro de integración en el Salón SUTERM, mientras que la inauguración está programada para el martes 24 a las 09:00 horas en el Centro de Convenciones de Mazatlán. Asimismo, destacó que ese mismo día se impartirán conferencias sobre liderazgo bajo presión, incendios en embarcaciones y emergencias que ponen en riesgo a los propios bomberos durante una intervención. El comandante señaló que se espera la asistencia de bomberos de San Diego y Chile, además de los participantes de distintas partes de México, así como también explicó que entre los ponentes figuran integrantes de los departamentos de Bomberos de San Diego y Los Ángeles, así como de CAL FIRE, organismo que atiende, entre otras emergencias, incendios forestales en California. “Este es un congreso que convoca a bomberos de México, pero vienen bomberos también de San Diego, vienen bomberos también de Chile. Así que estamos en el trabajo de la recepción de todos ellos y pues ellos vienen también a tomar capacitaciones”, declaró. “Vienen instructores de bomberos de Los Ángeles. Vienen instructores también de Cal Fire, que es un departamento de bomberos que se encarga de los incidentes forestales en California. Viene un jefe de bomberos también de San Diego”.







Los talleres prácticos se realizarán el miércoles 25 y el jueves 26 en distintos puntos de Mazatlán, a lo que Robles Chávez explicó que estarán precedidas por clases teóricas, detallando que en el ejercicio de búsqueda y rescate se utilizará una estructura que simula un inmueble, donde los participantes deberán localizar y retirar maniquíes en condiciones de humo y fuego. El viernes 27, las actividades regresarán al Centro de Convenciones con ponencias sobre toma de decisiones en emergencias, incendios en zonas donde confluyen áreas urbanas y forestales, y el incidente de Boyd Street, que expondrá un capitán del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. De esta forma, el primer Congreso Internacional de Bomberos de Mazatlán contará con conferencias y prácticas de rescate y combate de incendios, mediante los cuales se busca que los participantes actualicen sus conocimientos y apliquen lo aprendido al atender emergencias en sus comunidades.





