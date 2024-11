$!Arranca Estrella Palacios programa ‘Camino al andar’ en El Recodo

“Yo siempre les he dicho que me encanta la zona rural, que vamos a trabajar por toda la zona rural, y sobre todos las ocho sindicaturas, a las cuales siempre apoyaremos. Todos nosotros, hombres y mujeres estamos trabajando, en domingo y desde el tercer día para cumplir un arranque prometedor, tal y como lo prometimos en campaña. En este programa vamos a raspar 50 kilómetros de camino en toda la zona rural durante los primeros 100 días, pero que no se les olvide que esta será permanente; vamos a seguir trabajando, y que sepan que todo el compromiso es para El Recodo y toda la zona rural”, señaló Palacios Domínguez.

Tras el banderazo oficial, trabajadores de Obras Públicas comenzaron con el rapados en las calles Cruz Lizárraga, Río Piaxtla y Calle Armonía, donde además los vecinos se acercaron a los funcionarios y les pidieron otras obras como pavimentación de calles y limpiezas de espacios para evitar la contaminación.