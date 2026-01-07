$!Arranca Gobierno de Mazatlán rehabilitación hidrosanitaria por $14 millones

El arranque simultáneo de la rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria en las colonias Jacarandas, Francisco Villa, Jabalíes y el Fraccionamiento Cerritos, donde se invierten cerca de 14 millones de pesos de los gobiernos Municipal y federal y que beneficiará a más de 50 mil personas, fue encabezado la mañana de este miércoles por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Estamos dando inicio a obras que quizás no siempre se ven, pero que se sienten todos los días en las familias de Mazatlán porque el drenaje no luce, no se presume y muchas veces pasa hasta desapercibido, pero cuando falta, cuando falla es cuando entendemos lo importante que es”, dijo Palacios Domínguez en su mensaje al encabezar el evento en la Avenida Doctor Carlos Canseco, frente a la Colonia Francisco Villa.

Acompañada de funcionarios de su Gobierno como la directora de Obras Públicas, Cristina Ovalle Mprales y del gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jorge Guadalupe González Naranjo, recordó que durante muchos años el crecimiento de esta ciudad no fue acompañado como debía por este tipo de infraestructura tan básica y hoy se está enfrentando ese rezago histórico con responsabilidad y con sentido social.

“Aquí en la Pancho Villa y en otras cuatro obras, vamos a estar haciendo este tipo de obras, son en total cuatro puntos de nuestra ciudad donde vamos a estar haciendo rehabilitación de drenaje, en conjunto suman más de 1 mil 200 metros que son renovados... estos puntos son Calle Pinos, Higueras y Fresnos en Colonia Jacarandas; en Calle Villa Marina en la zona de Cerritos, en la Avenida Carlos Canseco aquí en la Colonia Francisco Villa y el Andador Rosario Uriarte en Infonavit Jabalíes”, precisó.

“Estos cuatro puntos donde se va a reparar la infraestructura sanitaria representan 14 millones de pesos de inversión, estas acciones beneficiarán a más de 50 mil ciudadanas y ciudadanos de colonias Jacarandas, en Salvador Allende, en Costa Brava, en Jabalíes, en Cerritos, en Francisco Villa y la Ejidal Francisco Villa, son obras que van a resolver taponamientos, derrames y problemas que por años afectaron la vida cotidiana de muchas familias”.