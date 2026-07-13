$!Arranca Gran Acuario Mazatlán la ‘Semana del Tiburón’ con exposición fotográfica internacional

Como parte de las actividades que tienen preparadas para la llamada “Semana del Tiburón”, el Gran Acuario Mazatlán “Mar de Cortés”, llevó a cabo la inauguración de la Exposición fotográfica ‘Visiones de Tiburón’, del artista e investigador Édgar Becerril; quien junto a directivos del recinto, presentaron su trabajo. El joven artista mexicano estuvo acompañado por el director general del Gran Acuario, Simón Norris, y por el director ejecutivo, Rafael Lizárraga Favela, mismos que se encargaron de cortar el listón a la exposición y aprovecharon para invitar a los usuarios a conocer la vida de los tiburones a través de fascinantes fotografías. Édgar Becerril comentó que su exposición fotográfica es parte de una investigación en la que puede fomentar la conservación de los tiburones y al mismo tiempo, permitirle a la gente conocer más del trabajo de científicos y pescadores mediante imágenes de una profundidad y nitidez clara.







“El objetivo es compartir lo que los tiburones y rayas ven alrededor de su ambiente. Es informar, educar, compartir el conocimiento de investigadores mexicanos, no solamente por los tiburones, sino también por la gente, por los pescadores que dependen de este aspecto de vida, ya que en México no solamente trabajamos en el área de conservación marina con el turismo, sino también con la pesca”, explicó Becerril García. “El objetivo es abrir al público general, el mundo de los tiburones desde Mazatlán hacia todo el mundo. La idea es que el espectador, el público, imagine o se sienta como un tiburón; que explore y vaya acercándose a cada una de las imágenes en esta sala de reflexión, y que a través de las fotos, incluso busquen contarle los dientes a los tiburones blancos”. Añadió que la exposición presenta imágenes de tiburones blancos, tiburones pilotos, mandíbulas de tiburones azules, embriones de casones desde el sur del país y una gran diversidad de experiencias, a través de verdaderas visiones de tiburones que los puedan transportar a un mundo marino directamente en las fotografías.





