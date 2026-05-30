$!Arranca Ink Pacific Master 2026 con tatuajes, cosplay y arte urbano en Mazatlán

MAZATLÁN._ Entre tatuajes, arte urbano, pintura en vivo, cosplay y expresiones creativas de distintas disciplinas, este sábado se puso en marcha la tercera edición del Ink Pacific Master, un evento que busca reunir a artistas, creadores y público en torno al arte y la cultura alternativa.

Jorge Dávalos, uno de los principales organizadores del encuentro, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Mazatlán. señaló que el proyecto nació hace tres años enfocado en el mundo del tatuaje, pero poco a poco ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma multidisciplinaria que integra diversas manifestaciones artísticas.

Destacó que fue durante la edición anterior cuando comenzaron a incorporarse actividades relacionadas con galerías, pintura en vivo y arte urbano, una apuesta que ha tenido una respuesta positiva tanto de artistas como de asistentes.

“Este es el tercer año del evento; todo inició con el tema del tatuaje a través de Pacific Ink Master, siendo el año pasado cuando comenzamos a incluir el arte, las galerías y la pintura en vivo, y la aceptación ha sido fabulosa”, comentó.

“Creemos que esto une personas diferentes a través de una identidad creativa que por lo general en Mazatlán no se daba, por lo que queremos que este evento marque un antes y un después para la escena creativa de Mazatlán”.