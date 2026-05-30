$!Arranca Ink Pacific Master 2026 con tatuajes, cosplay y arte urbano en Mazatlán

MAZATLÁN._ Entre tatuajes, arte urbano, pintura en vivo, cosplay y expresiones creativas de distintas disciplinas, este sábado se puso en marcha la tercera edición del Ink Pacific Master, un evento que busca reunir a artistas, creadores y público en torno al arte y la cultura alternativa.
Jorge Dávalos, uno de los principales organizadores del encuentro, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Mazatlán. señaló que el proyecto nació hace tres años enfocado en el mundo del tatuaje, pero poco a poco ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma multidisciplinaria que integra diversas manifestaciones artísticas.
Destacó que fue durante la edición anterior cuando comenzaron a incorporarse actividades relacionadas con galerías, pintura en vivo y arte urbano, una apuesta que ha tenido una respuesta positiva tanto de artistas como de asistentes.
“Este es el tercer año del evento; todo inició con el tema del tatuaje a través de Pacific Ink Master, siendo el año pasado cuando comenzamos a incluir el arte, las galerías y la pintura en vivo, y la aceptación ha sido fabulosa”, comentó.
“Creemos que esto une personas diferentes a través de una identidad creativa que por lo general en Mazatlán no se daba, por lo que queremos que este evento marque un antes y un después para la escena creativa de Mazatlán”.
El organizador mencionó que durante estos dos días de festival, el recinto albergará exhibiciones, concursos, talleres y demostraciones artísticas, además de una amplia muestra de tatuaje profesional con la participación de más de 200 tatuadores provenientes de distintas regiones de México y del extranjero.
De acuerdo con Dávalos, entre los invitados se encuentran artistas de España, Brasil, Turquía, entre otros países, además de especialistas nacionales en diversas técnicas y estilos, quienes estarán compartiendo su arte en el puerto.
El público podrá encontrar propuestas relacionadas con anime, ilustración, retrato, pintura tradicional, graffiti, arte urbano y cosplay, así como espacios donde niñas, niños y jóvenes participan en actividades creativas.
“La gente puede encontrar arte de todo tipo, prácticamente no hay límites, donde también vienen artistas urbanos, grafiteros y creadores de diversas corrientes artísticas”, dijo.
Respecto a los interesados en tatuarse durante el evento, explicó que muchos de los trabajos suelen programarse con anticipación debido a la complejidad y tamaño de algunas piezas, aunque también existen espacios donde los asistentes pueden acercarse directamente a los artistas para acordar diseños y costos.
El organizador destacó que los tatuajes realizados durante el evento suelen manejar precios especiales, distintos a los que normalmente se ofrecen en estudios particulares.
Para esta edición, los organizadores esperan que la afluencia alcance cerca de 9 mil visitantes gracias a la ampliación de actividades y el crecimiento que ha tenido el encuentro, buscando superar las 4 mil 500 personas registradas en la edición del año 2025.
Finalmente, Dávalos invitó a los mazatlecos a sumarse a las actividades del Ink Pacific Master que continuarán este domingo en horario de 12:00 a 20:00 horas en el Centro de Convenciones de Mazatlán.