Arranca Mazatlán la semana con cielos soleados y sensación térmica de hasta 42 grados

Luego de algunos días con lluvias ligeras y cielo parcialmente nublado, Mazatlán inició la semana con un ambiente caluroso, registrando una temperatura máxima de 33 grados, aunque la sensación térmica alcanzó hasta los 42 grados debido a una humedad promedio del 67 por ciento.

Desde las primeras horas del día predominó un cielo mayormente soleado, mientras que la humedad y la escasa presencia de viento intensificaron la percepción del calor entre la población.

Las rachas apenas llegaron a los 14 kilómetros por hora, por lo que el ambiente se mantuvo sofocante durante la jornada.

Ante el riesgo de deshidratación y golpes de calor, los visitantes buscaron alternativas para refrescarse.

Por tal motivo, las playas del puerto registraron una buena afluencia de turistas que aprovecharon el mar para mitigar las altas temperaturas, en un día en el que además arribó un crucero internacional.

El momento de mayor intensidad del calor comenzó alrededor de las 11:00 horas, aunque fue después de las 13:00 horas cuando los rayos solares se sintieron con mayor fuerza, obligando a muchas personas a refugiarse en espacios con aire acondicionado o a limitar sus actividades al aire libre.

De acuerdo con las condiciones meteorológicas, el persistente ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, en combinación con canales de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, continúa favoreciendo un ambiente cálido en la región.

Para este martes se prevé que el cielo presente intervalos de nubosidad, aunque las temperaturas se mantendrán en niveles similares a los registrados este lunes, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar salir a la calle en horario de mayor presencia solar.