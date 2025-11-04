$!Arranca modernización del Cárcamo 1 Oriente en Mazatlán con inversión de $5.6 millones

MAZATLÁN._ Con una inversión de 5 millones 62 mil 404.67 pesos arrancó la mañana de este martes la modernización del Cárcamo 1 Oriente, ubicado en la Avenida Internacional, en la colonia Antonio Toledo Corro. Esta obra es parte de los trabajos de modernización de otros dos colectores que son el Atlántico y Burócrata, donde entre los tres se invierten en total cerca de 21 millones de pesos, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez al encabezar el banderazo de arranque de esta modernización. “Iniciamos la rehabilitación integral de este Cárcamo 1 Oriente, una obra en la que estamos invirtiendo más de 5 millones de pesos para resolver un rezago que se fue acumulando por décadas y que hoy estamos enfrentando con la convicción de transformar a Mazatlán, obras tan necesarias como la infraestructura hidrosanitaria es prioridad para este Gobierno”, añadió. “Este Cárcamo da servicio a siete colonias de Mazatlán y su modernización significa un beneficio directo para miles de familias, aquí modernizaremos las bombas, las válvulas, las tuberías y el centro de control garantizando una capacidad total de 330 litros por segundo que es lo que permite mantener el funcionamiento y en equilibrio esta parte del sistema sanitario”. Tanto en su mensaje en el evento como en entrevista agregó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que incluye la rehabilitación de otros cárcamos como el del Atlántico y de la colonia Burócratas, con los cuales se está avanzando hacia una red más moderna, segura y confiable, además de contar con el apoyo del Gobernador del Estado y de la Presidenta de la República que van a permitir avanzar en la sustitución de dos tramos del Colector Jabalíes Norte, con una inversión superior a los 21 millones de pesos.

Recalcó que se sabe que este tipo de obras no siempre se ven, pero sí se sienten porque significan salud y un entorno limpio para las familias y por eso se seguirá impulsándolas porque un Mazatlán más limpio es bienestar para todos. “Tan sólo este Cárcamo que estamos el día de hoy dando el banderazo de arranque del mantenimiento se van a beneficiar 14 mil familias, 14 mil personas, esto es un gran avance que tenemos en la modernización de la red de infraestructura sanitaria”, expresó en entrevista. En el evento estuvo acompañada por el gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jorge Naranjo; la directora de Obras Públicas Municipales, Cristina Ovalle Acosta y el director de Bienestar Social, Javier García. También estuvo presente personal de diferentes áreas de la Jumapam. La Presidenta Municipal también informó que al inicio de su administración se propuso realizar 137 obras públicas, pero ya se han hecho 147 ya sea concluidas, en proceso o en licitación y de ellas 93 calles de paquete completo en las que además de la pavimentación se hace cambio de la red hidrosanitaria, lo que viene a sumar para tener un mejor lugar, calles más dignas para todas las personas de Mazatlán y en ellas se han invertido 169.9 millones de pesos, además de la modernización de los tres colectores en mención.