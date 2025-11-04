$!Arranca modernización del Cárcamo 1 Oriente en Mazatlán con inversión de $5.6 millones

MAZATLÁN._ Con una inversión de 5 millones 62 mil 404.67 pesos arrancó la mañana de este martes la modernización del Cárcamo 1 Oriente, ubicado en la Avenida Internacional, en la colonia Antonio Toledo Corro.
Esta obra es parte de los trabajos de modernización de otros dos colectores que son el Atlántico y Burócrata, donde entre los tres se invierten en total cerca de 21 millones de pesos, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez al encabezar el banderazo de arranque de esta modernización.
“Iniciamos la rehabilitación integral de este Cárcamo 1 Oriente, una obra en la que estamos invirtiendo más de 5 millones de pesos para resolver un rezago que se fue acumulando por décadas y que hoy estamos enfrentando con la convicción de transformar a Mazatlán, obras tan necesarias como la infraestructura hidrosanitaria es prioridad para este Gobierno”, añadió.
“Este Cárcamo da servicio a siete colonias de Mazatlán y su modernización significa un beneficio directo para miles de familias, aquí modernizaremos las bombas, las válvulas, las tuberías y el centro de control garantizando una capacidad total de 330 litros por segundo que es lo que permite mantener el funcionamiento y en equilibrio esta parte del sistema sanitario”.
Tanto en su mensaje en el evento como en entrevista agregó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que incluye la rehabilitación de otros cárcamos como el del Atlántico y de la colonia Burócratas, con los cuales se está avanzando hacia una red más moderna, segura y confiable, además de contar con el apoyo del Gobernador del Estado y de la Presidenta de la República que van a permitir avanzar en la sustitución de dos tramos del Colector Jabalíes Norte, con una inversión superior a los 21 millones de pesos.
Recalcó que se sabe que este tipo de obras no siempre se ven, pero sí se sienten porque significan salud y un entorno limpio para las familias y por eso se seguirá impulsándolas porque un Mazatlán más limpio es bienestar para todos.
“Tan sólo este Cárcamo que estamos el día de hoy dando el banderazo de arranque del mantenimiento se van a beneficiar 14 mil familias, 14 mil personas, esto es un gran avance que tenemos en la modernización de la red de infraestructura sanitaria”, expresó en entrevista.
En el evento estuvo acompañada por el gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Jorge Naranjo; la directora de Obras Públicas Municipales, Cristina Ovalle Acosta y el director de Bienestar Social, Javier García.
También estuvo presente personal de diferentes áreas de la Jumapam.
La Presidenta Municipal también informó que al inicio de su administración se propuso realizar 137 obras públicas, pero ya se han hecho 147 ya sea concluidas, en proceso o en licitación y de ellas 93 calles de paquete completo en las que además de la pavimentación se hace cambio de la red hidrosanitaria, lo que viene a sumar para tener un mejor lugar, calles más dignas para todas las personas de Mazatlán y en ellas se han invertido 169.9 millones de pesos, además de la modernización de los tres colectores en mención.
“También tenemos el apoyo de nuestro Gobernador y de la Presidenta Claudia Sheinbaum para obras que próximamente les vamos a estar invitando que nos acompañen a hacer el arranque, que ya están arrancando por parte del Gobierno estatal y me refiero a lo que es el Colector Jabalíes, se van a arreglar en dos tramos, el tramo uno es ahí donde está la ETI 5 y el tramo 2 es en Villa Verde, eso también son alrededor de 22 millones de pesos de los cuales el Gobierno Municipal más o menos vamos a gastar entre 6 millones y medio que vamos a ser aportación”, continuó Palacios Domínguez.
“Esta es una aportación tripartita que se está haciendo y todo es en función de tener una red hidrosanitaria más moderna y para darle mejor calidad de vida de todas y todos los mazatlecos”.
Además, dio a conocer que para la Ley de Ingresos y Egresos para el próximo año también se está previendo seguir como prioridad las labores en la red hidrosanitaria, en los subcolectores que son parte de las obras estratégicas de la Jumapam y de la Dirección de Obras Públicas, mientras que en noviembre y diciembre se van a seguir arreglando las calles en reencarpetado.
La Alcaldesa también informó que en los próximos días acudirá a la Ciudad de México para gestionar ayuda del Gobierno federal para la ampliación de las plantas de tratamiento que es necesario y otros proyectos y las obras serían para el ejercicio del 2026.
“Estamos buscando apoyo de recursos estatales y federales para poder llevar a cabo estas obras, es una cantidad muy considerable de todos los proyectos, son varios proyectos que se tienen, que fueron generados por estudios técnicos que se hicieron por expertos, obviamente nacieron desde Jumapam, que han sido reforzados por compañeros en Gobierno del Estado, el Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado nos ha ayudado, ya los revisó Conagua (Comisión Nacional del Agua) y van a ser presentados en Conagua federal”, reiteró.
“Entonces tenemos el apoyo de nuestro Gobernador el doctor Rubén Rocha Moya para hacer esta gestión ante la Federación y el próximo año poder vernos beneficiados de algún apoyo para realizar estas obras”.