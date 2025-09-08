Arranca Obras Públicas reparación del muro de contención dañado en Paseo del Centenario, en Mazatlán

Después del deslave que sufrió una parte del muro de contención ubicado en Paseo del Centenario hace una semana, la directora de Obras Públicas, Cristina Ovalle, confirmó que este lunes habían arrancado los trabajos de rehabilitación en la zona.

Indicó que las reparaciones tendrían una inversión total de 1 millón 764 mil 911 pesos y se estaría completando en un lapso de 20 días; ya que se busca garantizar la seguridad de las personas que transitan por ese espacio durante el día. Aunque también se estarán revisando otras posibles áreas dañadas para rehabilitar.

“El día de hoy ya estaríamos empezando a trabajar en el lugar. Eso es un proyecto que se metió como cualquier otro por las dimensiones que se requería. Entonces, tenemos un estimado de aproximadamente no más de 20 días para cumplir, y el monto de la obra va a ser de 1 millón 764, mil 911 pesos”, explicó Ovalle Acosta.

“Por lo pronto esta zona es la que se va a rehabilitar por el momento; pero sí estamos estudiando otras zonas que pueden presentar riesgo para en el futuro, para también hacer trabajos de prevención”.

Informó que los trabajos consistirán en rehabilitar dicha zona mediante la creación de un nuevo muro de contención en la parte dañada, así como el reforzamiento de los metros aledaños para evitar que se presente un nuevo deslave durante las siguientes lluvias.

En tanto, Ovalle señaló que se notificó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre los trabajos a realizarse en el Paseo del Centenario, ya que representaba una zona de riesgo para transeúntes que visiten dicho sector turístico.

“Ya lo había comentado la Presidenta (Municipal) en su momento, que realmente era más bien informarle a Semarnat que se estaría trabajando de la mano como una obra de riesgo, es decir, una obra de emergencia que se necesita hacer para evitar accidentes”.