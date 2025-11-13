$!Arranca Operativo de Seguridad del Buen Fin 2025 en Mazatlán con más de mil 509 elementos

El Operativo de Seguridad del Buen Fin 2025 en Mazatlán fue puesto en marcha la mañana de este jueves con la participación de más de mil 500 elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno en busca de que todo transcurra con tranquilidad del 13 al 17 del presente mes en el que también se tiene fin de semana largo por la celebración del inicio de la Revolución Mexicana el próximo 20 de noviembre. “Hoy damos inicio al Operativo de Seguridad para el Buen Fin 2025, una acción conjunta entre los tres órdenes de Gobierno para garantizar que este importante período comercial se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y confianza”, expresó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en su mensaje en el evento realizado en la Plazuela República, en el Centro de la Ciudad.









“Quiero agradecer la presencia y el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de Protección Civil y por supuesto de nuestra Policía y Tránsito Municipal que siempre están al frente y cuidando de Mazatlán”. Agregó que del 13 al 17 de noviembre miles de familias saldrán a aprovechar las ofertas y promociones que impulsan la economía local, por eso se ha diseñado un operativo que refuerza la protección ciudadana en las zonas comerciales y turísticas, sin descuidar el resto de la ciudad y el municipio.









A nivel estatal el Operativo de Seguridad Buen Fin 2025 en todo Sinaloa se desplegarán más de 10 mil elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal Preventiva, policías municipales y Protección Civil, entre otras. La Alcaldesa también dijo que el Ayuntamiento de Mazatlán también tiene ya descuentos de multas y recargos en el pago de diversos impuestos y servicios como el Predial, la recolección de basura, por lo que invitó a la población a aprovechar estos descuentos que terminarán el 10 de diciembre.