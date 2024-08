“Muchas veces hay madres de familia que por alguna razón tienen un arma en casa y ya no saben qué hacer con ella, ya no saben cómo deshacerse de ella y saben que les representa un peligro en el hogar, pudo haber sido una herencia, pudo haber quedado ahí por alguna razón y aquí se les está invitando a entregarla de manera anónima, sin ningún problema para la persona, de manera segura, de manera legal y además a cambio de un incentivo económico que le puede servir de gran utilidad para su hogar”, añadió.

“Por supuesto las autoridades de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional agradecemos mucho su acompañamiento y su presencia, sepan que este programa nace de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, este programa tiene ya cerca de 2 años operando en nuestro País, ha tenido altas, ha tenido bajas, ha tenido épocas de mayor reconocimiento, de mayor publicidad, luego ha bajado, pero ahí está, siempre la Sedena ha puesto a disposición de la sociedad una forma segura y una forma redituable para la gente de deshacerse de un arma, de deshacerse de ella sin peligro y de manera legal”.

Ante autoridades civiles, militares y educativas llamó a todos los asistentes a difundir que la sociedad se entere que ahí en ,los próximos 15 días va estar en marcha este programa que este año inició con buen ritmo, ya estuvo en seis municipios de Sinaloa y en lo que va del año la ciudadanía ya ha entregado 369 armas y ojalá así sea en los municipios que faltan por recorrer.

“El mensaje para la ciudadanía es muy claro, un arma en casa no protege el hogar, esa era una creencia que se tenía, hoy en día está más que demostrado que un arma en casa lo único que genera es un peligro latente, un peligro que sobre todo recae en niñas, en niños y adolescentes, casualmente son las y los niños, las y los adolescentes quienes corren mayor riesgo al tener acceso a un arma en casa”, recalcó.

“Entonces vamos desmitificando eso, de que yo tengo una pistola que me regaló mi papá o que me regaló mi abuelo para proteger mi casa, no hay lugares que se protejan con armas, esa es nuestra realidad, sin embargo, sí hay accidentes, lesiones y muertes causadas por un arma que estaba ahí en casa y que por alguna razón llegó ahí a nuestra casa, entonces la invitación es esa, vanos desmitificando, vamos retirando el peligro de los hogares y para mucha gente es importante que sepa que el estímulo económico es muy bueno, no se está dando poco dinero, se esté entregando de 2 mil hasta 12 mil pesos dependiendo el tipo de arma y calibre”.

Por su parte el Alcalde de Mazatlán también enfatizó que este programa tiene un gran impacto en la sociedad porque el tema de un arma nunca va ser seguridad.