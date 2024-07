“El asunto no es venir y pintarlo si no meterle una buena remozada de tal manera que quede habilitada por otros cuantos años más, no dejarla caer, es importante porque son de las Plazuelas más emblemáticas de Mazatlán y sobre todo que son el cruce diario de turistas, de gente mazatleca, de la ciudadanía mazatleca, de ustedes que la utilizan y que por su puesto queremos que quede preciosa”, expresó González Zataráin.

La presidenta del sistema DIF, María Teresa Apodaca de González, mencionó que la rehabilitación de este espacio servirá para que los jóvenes de corazón que asisten a cada jueves de razón lo disfruten.