$!Arranca UAS su segundo Congreso Internacional de Marketing CIMA con 500 participantes

En busca de apoyar a los jóvenes a ganar experiencias en el mercadeo, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de Mazatlán de la UAS, inauguró este martes la segunda edición de su Congreso Internacional de Marketing CIMA, en el que contarán con más de 500 participantes entre estudiantes, expertos y marcas invitadas. Como uno de los eventos con mayor innovación que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Congreso de Cima 2026 arrancó de gran manera en el Polideportivo de la avenida De Los Deportes, donde se estarán realizando ponencias y exposición para motivar a los alumnos de la Carrera de Mercadotecnia.

En la inauguración del evento estuvieron presentes Manuel Iván Tostado Ramírez, Vicerrector de la UAS regional Sur; Arantxa Ahumada, directora del IMJU; el profesor e investigador Andrés Ultreras Rodríguez; y Daniel Omar Nieves Lizárraga, director de CIMA 2026, quien recordó la importancia de enseñar a lo jóvenes como actuar tras graduarse de su carrera. ”Este congreso nace a raíz de una preguntas: ¿Qué es lo que van a hacer saliendo de la Universidad los estudiantes? Y por eso nos dimos a la tarea como profesores, y por la necesidad que existe en la educación, de crear y hacer este tipo de encuentros para atraer personajes y personas que están creando y cambiando las cosas en la comunicación del marketing día con día a nivel nacional e internacional”, explicó Nieves Lizárraga.

”(Buscamos) Que los jóvenes encuentren inspiración y que sepan y encuentren ese camino que necesitan seguir después de la escuela. Aquí aprenden teoría, pero la idea aquí es que aprendan la práctica profesional, que aprendan desde profesionales que están día con día ejerciendo la comunicación, la mercadotecnia y que ellos encuentren desde ahí esa experiencia en las diferentes áreas que tienen marketing”. El Vicerrector Manuel Iván Tostado Ramírez fue el encargado de realizar la declaratoria inaugural del Congreso Internacional de Marketing 2026, destacando la participación de importantes marcas locales que muestran su apoyo tanto a la Universidad como al alumnado ansioso por aprender más sobre este tema.

”Este tipo de eventos de talla internacional es de gran relevancia e impacto positivo para quienes se están formando en las aulas de la Facultad, de donde saldrán los futuros licenciados en Mercadotecnia. Creo hoy nos hemos dado cuenta en una era digital donde la información se ha visto inmersa tanto en el sector educativo como en el empresarial y el social, que es importante implementar estos ejercicios de aprendizaje”, dijo Tostado Ramírez. Las ponencias, que se llevarán a cabo los días 19 y 20 de mayo, correrán a cargo de exponentes internacionales como Juan Carlos Mejía (Inteligencia Artificial); Raúl Gutiérrez, Content manager de la NFL en México, y Edwin Victoria, director de Comunicaciones de “Supernova Genesis” y anteriormente de “Kings League”.