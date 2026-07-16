Arrancan las vacaciones de verano con la confianza del turismo regional en Mazatlán

Este fin de semana se tiene la expectativa de que sea para Mazatlán el primero a la alza del periodo vacacional de verano.

El grueso de la afluencia será a partir de la tercera semana de julio y durante agosto, estimó José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, según las cifras de reservaciones y la tendencia de última hora que ha favorecido los fines de semana de Mazatlán.

“Pues a partir del 15, que es cuando ya salen de vacaciones las escuelas, las expectativas crecen y para fin de mes tenemos un nivel de reservaciones importante”.

Pero la promoción del destino no cesa, es de todos los días gracias a los aliados del destino para revertir lo negativo, platicó en entrevista.

“Esto es todos los días. Todos los días fíjate, la gente está llamando, está preguntando, está cotizando, está reservando. Y pues esperemos tener un buen verano y sobre todo que la gente se vaya contenta y para eso se estará haciendo el estudio que nos permite conocer los índices de satisfacción, lo que viene siendo la procedencia de la gente, el método con el que reservó”.

De la información que ahí se recaba, indicó, les sirve para la toma de decisiones y mejorar la estrategia de promoción.

“Ahí vemos los nuevos hábitos que deseamos conocer precisamente para la toma de decisiones en torno a cómo ejercer los recursos de promoción y para eso es el estudio que la empresa Ideas Frescas está haciendo prácticamente desde el 2011”.

Además destacó que la encuesta les permitirá conocer sobre la expectativa que traían del viaje a Mazatlán con el factor de inseguridad y como encontraron y vivieron la experiencia en la ciudad.

“Hay indicadores que seguramente van a salir en las propias respuestas y también para nosotros dimensionarlo, sobre todo lo que significa la experiencia que tuvieron en el destino, cuál era la percepción que tenían antes de llegar y cuál es la experiencia que tuvieron al momento de llegar”.

De ahí que insistió en la importancia de que en las carreteras continúen los operativos de seguridad para brindar confianza, que a final de cuentas en función de eso la gente confíe en visitar a Mazatlán.

“Y al mismo tiempo entender que en el caso particular de Mazatlán, el 88 por ciento de nuestro turismo es carretero, entonces es ahí donde está el grueso del visitante que tenemos”.

La Asociación de Hoteles Tres Islas realizó caravanas de promoción con agencias de viajes en distintas ciudades, como Juárez, Chihuahua, Torreón, Durango y próximamente van a continuar antes de que termine el verano o en cuanto termine.

“Hay buena expectativa, inclusive, en las presentaciones de destino tuvieron mayor convocatoria de la confirmada, entonces hay interés por Mazatlán”, asentó.

Este fin de semana será el primero del periodo vacacional de verano que arrancó tranquilo, pese a los hechos recientes de inseguridad en la ciudad.

Sergio Romero y Barrera, director de Relaciones Institucionales de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, ratificó que el verano de 2026, según los datos que presentan, registrará una ocupación del 75 a 80 por ciento promedio, gracias al mercado regional que viaja por la vía aérea.

“Traemos un promedio calculado para este verano del 2026, del 75 al 80 por ciento, más o menos, derramado para este verano. Seguimos con los vuelos de Volaris de Querétaro, Guadalajara. Entonces, vamos a seguir apostándole a ese turismo de esa zona”.

Dijo que continuarán trabajando en hacer promoción constante en lugares como Monterrey, Guadalajara y Querétaro, las ciudades grandes donde hay conectividad aérea.