$!Arrancan trabajos de colado en rampas del nuevo paso vehicular superior de avenida Pérez Escobosa, en Mazatlán

A casi cinco meses de haber iniciado las obras sobre la carretera Internacional México 15, el nuevo paso vehicular superior de la avenida Pérez Escobosa comenzó en días recientes con los trabajos de colado para la pavimentación de sus rampas, mostrando un avance significativo en la construcción del puente. Luego de que hace algunas semanas se concluyera la pavimentación en la parte superior del puente, los trabajos se concentran ahora en las rampas de acceso, donde personal de la obra utiliza maquinaria pesada para el raspado de la superficie y la posterior colocación del cemento.







Durante este domingo también se pudo observar a los obreros avanzando en la construcción de las bardas laterales de la rampa, donde ya resaltan la varilla y esqueleto de la estructura, mismas que hasta el momento solo presentan estructuras concluidas en uno de sus costados. De acuerdo con lo previsto, se espera que los trabajos continúen a buen ritmo durante las próximas semanas, con el objetivo de que la obra quede concluida a mediados del año. Cabe recordar que este Paso vehicular es una obra de carácter federal y contó con una inversión de alrededor de 400 millones de pesos.







