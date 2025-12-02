$!Arrancan vendedores y locatarios de Mazatlán la temporada navideña en el Centro de la ciudad

Con la esperada entrada del mes de diciembre, distintos puestos semifijos, locales y algunos ambulantes en el Centro de Mazatlán dieron la bienvenida a la temporada navideña ofreciendo productos y decoraciones muy adecuados para las fiestas, las cuales esperan, puedan traerles un repunte en sus ventas. Luego de algunos meses de difícil situación económica, vendedores mazatlecos ponen sus esperanzas en las fechas decembrinas para sacar adelante la venta; es por eso que desde hace unos días se pueden ver ya en la Colonia Centro puestos decorados de rojo y blanco y ofertas navideñas para atraer a clientes.

Desde arbolitos de Navidad, luces de todos colores, gorros de Santa Claus, bufandas, esferas y diferentes decoraciones para el hogar, fueron algunos de los artículos más repetidos para vender en las tiendas del Centro, pues justo en estas fechas es cuando la gente comienza a sentir el espíritu navideño. Lucy, trabajadora de un puesto de árboles de Navidad, indicó que tienen la esperanza de un repunte de ventas para la próxima semana, pues ya se acerca también el Día de la Vírgen de Guadalupe, y mucho creyentes compran luces de colores y todo tipo de arreglo para adornar su altares a la “Morenita del Tepeyac”. En tanto, un vendedor de arreglos de flores de “Nochebuena”, señaló que justamente el día de hoy estaba iniciando su jornada de ventas, por lo que espera que pueda ser un buen cierre gracias a las fiestas navideñas. Los precios de los arreglos eran de 40 pesos, mientras que los pinos de Navidad rondan entre los 120 y 2 mil pesos.